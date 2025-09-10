Времени осталось немного: эксперт рассказал, когда в Украине начнет дорожать картошка

Олег Пендзин отметил, что дешевле всего покупать овощ в селах.

Украинцам стоит готовиться к подорожанию картошки. Самые низкие цены в Украине на этот овощ будут примерно до середины октября.

Директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии "Суспильне" напомнил, что огромную долю в цене на картофель занимают расходы на перевозку, а учитывая цены на топливо, то транспортировка овоща - не дешевое удовольствие.

По его словам, чтобы купить этот популярный овощ по самым низким ценам, придется ехать в села.

Видео дня

"Если хотите дешевле, то надо ехать по селам и покупать непосредственно прямо с участков у хозяев, можно найти по 12–13 гривень за килограмм. В магазинах цена будет примерно вдвое выше. Когда начнется массовый сбор урожая, картошка может стоить 14-15 гривень за килограмм", - отметил эксперт.

При этом он указал, что со второй половины октября стоит ожидать повышения цены на картофель.

"Такая ситуация будет продолжаться до середины октября, после чего цена будет постепенно расти, поскольку хранение нуждается в дополнительных расходах, прибавляемых к стоимости в розничной торговле", - подытожил Пендзин.

Цены на картошку в супермаркетах Украины сейчас

В АТБ овощ можно купить по 14,85 грн/кг.

При этом в Сильпо цены стартуют от 14,70 грн/кг.

В то же время в Varus ее продают по 14,50 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на томаты в Украине заметно подорожали по сравнению с концом прошлой рабочей недели и стоят в пределах 30-50 грн/кг.

Кроме того, цены на тепличные огурцы достигли уровня 20-40 грн/кг, что в среднем на 16% ниже, чем в начале месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: