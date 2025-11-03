Отмечается, что в сегменте зелени изменились цены на зеленый лук и петрушку.

Цены на овощи, фрукты и ягоды в Украине за неделю снова изменились. В частности, сезон реализации огурцов из местных теплиц подходит к завершению, из-за чего они дорожают практически ежедневно.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что нижняя ценовая граница овоща поднялась с 90 до 100 гривень. При этом начал дешеветь репчатый лук. Цены на овощ опустились с 8-12 до 7-9 гривень за килограмм. А вот качественная морковь подорожала – верхняя ценовая граница поднялась с 10 до 12 гривень.

Четвертую неделю подряд дорожают помидоры. Только за последнюю неделю ценовой диапазон расширился с 45-95 до 40-100 грн/кг. В то же время на фоне роста предложения пекинской и цветной капусты цены на них начали снижаться – с 20-30 до 15-25 грн/кг и с 33-37 до 30-35 грн/кг соответственно.

Кроме того, начала расти цена на чеснок. За неделю он подорожал с 60-120 до 80-150 гривень ха килограмм. При этом зеленый лук подешевел с 195-205 до 145-160 грн/кг, а петрушка подорожала с 95-105 до 125-135 грн/кг.

Фруктовый сегмент отметился снижением цен на яблоко - верхняя ценовая граница опустилась с 85 до 70 грн. При этом слива начала дорожать – нижняя ценовая граница поднялась с 20 до 30 грн. Среди импортных фруктов в большую сторону изменилась стоимость апельсинов – верхняя ценовая граница подскочила с 75 до 125 грн, подешевели лимоны со 100-120 до 95-115 гривень за килограмм и расширился диапазон цен на мандарины с 70-95 до 45-160 грн/кг.

Цены на продукты в Украины - прогнозы экспертов

Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отметил, что времена низких цен на яблоки прошли. По его словам, урожай яблок в Украине в этом году лучше прошлогоднего, поэтому цены на этот фрукт будут в среднем в пределах 30-40 гривень за килограмм.

При этом аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка указал, что цены на молочные продукты в ближайшее время могут вырасти на 4-5%. Также, по его словам, сейчас дорожают яйца из-за снижения яйценоскости кур и подорожания кормов. Эксперты прогнозируют, что этот продукт и в дальнейшем будет расти в цене.

