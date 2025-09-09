Государственную поддержку выращивания овоща решили усилить в Узбекистане.

В Узбекистане, где могли найти самые древние стрелы в мире, приняли решение расширить государственную поддержку картофелеводства. Соответствующий указ "О дополнительных мерах по увеличению производства картофеля и развития семеноводства" был подписан 8 сентября, сообщает EastFruit.

Согласно документу, к 2030 году предполагается увеличить среднюю урожайность картофеля в стране с нынешних 16-17 тонн до 25-30 тонн с гектара. Уже с 1 января 2026 года государство будет давать кредиты на покрытие расходов, связанных с выращиванием овоща, в размере до 50% стоимости урожая.

Можно предположить, что власти Узбекистана не хотят повторить судьбу Беларуси, где в этом году разгорелся настоящий картофельный кризис. При этом цены на овощ значительно выросли как на беларуской, так и на российской территории.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко начал собирать экстренные совещания и угрожать наказанием торговым точкам, где на прилавках будет отсутствовать картофель. Последнее такое он провел в самом конце августа, как сообщал "Белсат".

Лукашенко требовал, чтобы в стране хранили картофель так, чтобы он не портился в хранилищах. Именно это было одним из факторов, которые вызвали картофельный кризис.

В конце зимы - весной 2025 года овощ или совсем исчез с прилавков, или продавался дорого да еще и ненадлежащего качества. Беларуским чиновникам пришлось ходить по магазинам и проверять, есть ли там картофель. А выставленный на продажу товар даже измеряли по миллиметрам, чтобы понять, соответствует ли овощ стандартам.

В то же время беларуский картофель активно экспортировался в Россию и Молдову - там цены на него были значительно выше, чем на регулируемом государством внутреннем рынке. Поэтому уже в июле Лукашенко принял решение наказывать денежными штрафами магазины за отсутствие картофеля и другой плодоовощной продукции.

Проблемы с картофелем в странах бывшего СССР

Страшный сон Александра Лукашенко сбылся в конце прошлого месяца, когда в Европейском Союзе картофель подешевел до минимума с 2021 года. При этом ви не закупал овощ за рубежом принципиально - любимый овощ в беларуских магазинах должен был быть обязательно отечественного производства.

Стоит упомянуть, что еще одна страна бывшего СССР - Казахстан - прибегла к определенному государственному влиянию на цены на картофель. Там решили штрафовать продавцов, которые продавали овощ большими партиями вне товарной биржи.

