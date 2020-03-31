У Зеленского отреагировали на принятие закона о рынке земли

По словам Ермака, правительство должно сделать еще очень много для развития прозрачного и справедливого земельного рынка - от эффективного земельного кадастра до системной поддержки фермеров.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, которым вводится рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года, историческим событием и первым шагом к земельной реформе.

Об этом Ермак сообщил в Facebook.

«Верховная Рада наконец приняла закон о землю. Это, безусловно, историческое событие. И это первый шаг земельной реформы», - заявил он.

По словам Ермака, правительство должно сделать еще очень много для развития прозрачного и справедливого земельного рынка - от эффективного земельного кадастра до системной поддержки фермеров.

«Среди наших задач - как всестороннее развитие аграрно-промышленного комплекса, так и продовольственная безопасность и социально-экономическое укрепление украинского села», - отметил руководитель Офиса президента.

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Как сообщал УНИАН, 31 марта Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№ 2178-10). За него 259 народных депутатов.

«В этой редакции учтены изменения, предложенные президентом - поэтапность, до 100 гектаров физлицам с июля 2021 года, доступ физлиц к рынку земли - с 2024 года. И также переносится срок, учитывая все обстоятельства, в которых мы и весь мир сейчас находимся, с 1 июля 2021 года», - сообщил с трибуны председатель парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

Как сказано в сравнительной таблице ко второму чтению законопроекта, приобретать право собственности на земельные участки сельхозназначения с 1 июля 2021 года могут только физические лица - граждане Украины. При этом объемы концентрации на одно физическое лицо не должны превышать 100 гектаров.

С 1 января 2024 года сельхозземли смогут покупать юридические лица (зарегистрированные в Украине и участники которых граждане Украины), размер концентрации - до 10 тыс. га.

Запрещается продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в оффшорных зонах, а также лицам, в отношении которых действуют специальные экономические и другие санкции.

При этом закон запрещает продажу сельхозземель коммунальной и государственной собственности.

Согласно документу, расчеты, связанные с оплатой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения, осуществляются в безналичной форме.

Также закон поручает Кабинету министров в шестимесячный срок со дня опубликования разработать и утвердить порядок финансовой поддержки граждан и юрлиц (в том числе фермерских хозяйств) для приобретения земельных участков сельхозназначения, а также внести изменения в бюджет для создания Фонда развития сельских территорий.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.