Могут погибнуть редкие гиганты: бурение в Мексиканском заливе приведет к ужасающим последствиям

Под угрозой находятся также другие виды, в частности ламантины и морские черепахи, находящиеся под охраной.

Один из самых редких китов в мире оказался под угрозой из-за планов бурения в Мексиканском заливе, которые продвигает администрация президента США Дональда Трампа, пишет The Independent. Ученые опасаются, что эти инициативы могут привести к исчезновению этого вида.

Как отмечается, киты Райса, находящиеся под угрозой исчезновения, всю жизнь проводят в Мексиканском заливе, из-за чего особенно уязвимы к столкновениям с судами, шумовому загрязнению, разливам нефти и изменениям климата - факторам, которые, по оценкам экспертов, только усилятся с увеличением буровых работ.

Под угрозой также оказываются другие виды, в частности ламантины и морские черепахи, находящиеся под охраной.

На фоне роста цен на энергоносители, вызванного войной с Ираном, министр обороны США Пит Хегсет апеллировал к соображениям национальной безопасности, пытаясь добиться исключения из законов о защите исчезающих видов. В настоящее время эти нормы запрещают действия, которые могут нанести вред или привести к гибели охраняемых животных.

Министерство внутренних дел США должно рассмотреть этот вопрос во вторник на заседании комитета по вопросам исчезающих видов. Этот орган, известный как "Божественный совет", имеет полномочия одобрять федеральные проекты даже в тех случаях, когда они могут привести к исчезновению вида.

Киты Райса, как сообщают СМИ, являются единственным видом китов, постоянно обитающим в Мексиканском заливе, где, по оценкам ученых, осталось менее 100 особей, а возможно - даже менее 50. Отдельным видом их признали лишь в 2021 году. Обычно эти киты обитают в узкой зоне на северо-востоке залива на глубинах от 100 до 400 метров.

У них довольно привередливый рацион: днем они ныряют на дно в поисках жирной рыбы, а ночью отдыхают у поверхности. Из-за этого, по словам профессора биологии из Международного университета Флориды Джереми Кишка, они фактически "живут на грани". Это связано с тем, что им нужен специфический корм, на который могут повлиять бурение и другие изменения в заливе, а также с риском столкновения с судами ночью.

Дополнительную опасность представляют шум и глобальное потепление, связанное со сжиганием ископаемого топлива, что может изменить ареал обитания добычи млекопитающих.

Киты также чувствительны к загрязнению: значительная часть их и без того малой популяции, вероятно, погибла во время разлива нефти на платформе Deepwater Horizon в 2010 году. Кишка отметил:

"То, что мы видим сегодня, - это вид, которому просто не повезло: небольшой ареал, специализированное питание и жизнь в среде, которая и без того сложна из-за влияния человека".

По словам руководительницы отдела охраны природы и управления в Аквариуме Новой Англии Летис ЛаФейр, многие последствия изменения климата уже "заложены" и будут продолжаться даже в случае немедленного отказа от ископаемого топлива. Впрочем, инициатива администрации Трампа, по ее словам, лишь усугубляет как краткосрочные локальные риски, так и долгосрочные угрозы для вида.

Что известно о других видах

Хотя в правительственных документах прямо упоминаются киты Райса, по словам ученых, другие виды, находящиеся под угрозой или под охраной, также могут пострадать от разливов нефти и других рисков.

"Океан - это единая система, поэтому подобные действия в одном месте имеют последствия для всей акватории", - отметила ЛаФейр.

Например, ежегодно сотни морских черепах - в частности исчезающих кемпс-ридли и логерхедов - спасают и реабилитируют, после чего выпускают в Атлантический океан, откуда они возвращаются к местам размножения в Мексиканский залив.

Директор программы по защите морских млекопитающих Совета по защите природных ресурсов Майкл Джасни предупреждает, что последствия могут быть гораздо более серьезными: "Речь идет не только о черепахах - это и ламантины, и кричащие журавли, и различные морские птицы, и киты Райса, и кашалоты, и кораллы, находящиеся под угрозой исчезновения. Фактически это касается каждого вида, который находится под угрозой в Мексиканском заливе".

Что такое "Божественный совет"

Этот орган был создан в 1978 году как механизм, позволяющий делать исключения из закона об исчезающих видах, если анализ затрат и выгод показывает, что это единственный способ достичь экономической выгоды на национальном или региональном уровне.

Комитет состоит из семи человек: его возглавляет министр внутренних дел США, в состав также входят пять федеральных чиновников, а заинтересованные штаты имеют один общий голос. Для принятия решения об исключении необходимо не менее пяти голосов.

За всю историю комитет лишь дважды предоставлял такие исключения. Первое касалось строительства плотины на реке Платт, которая считалась важной средой обитания журавлей-крикунов, однако в итоге был достигнут компромисс, обеспечив дополнительную защиту и даже улучшение экосистемы.

Второй случай был связан с вырубкой лесов в среде обитания северной пятнистой совы, однако запрос был отозван после иска экологических организаций, которые заявили, что решение комитета было политически мотивированным и нарушало процедуры.

По словам Джасни, существует риск, что администрация Дональда Трампа стремится ослабить строгий контроль над такими исключениями и "превратить этот механизм в инструмент, который можно применять в любое время и практически по любому поводу".

Если это сделает возможным бурение в Мексиканском заливе, добавляет специалист, то нет гарантии, что эту практику не распространят на Калифорнию или Аляску.

"Если можно просто объявить чрезвычайную ситуацию и уничтожать морских черепах, ламантинов или китов, тогда ни один вид не будет в безопасности", - подытожил он.

Война в Иране - последние новости

Напомним, вступление йеменских повстанцев-хуситов в войну на стороне Ирана вызвало опасения по поводу усугубления нефтяного кризиса, который влияет на мировую торговлю. Из-за угроз со стороны Ирана один из крупнейших экспортеров нефти в мире, Саудовская Аравия, направляет свои танкеры с нефтью не через Ормузский пролив, а через водный путь на другой стороне страны - Баб-эль-Мандеб. Таким образом, танкеры проходят вблизи Йемена, где судоходству препятствуют хуситы.

