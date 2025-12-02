Глобальное потепление может привести к вымиранию популяций американских пищух.

Американская пищуха является небольшим горным животным, которое выглядит как нечто среднее между кроликом и морской свинкой. В BBC Wildlife Magazine рассказали об угрозе, с которой может столкнуться этот очаровательный вид.

Отмечается, что американские пищухи широко распространены в Скалистых горах в США и на юге Канады. Они обитают в скалистых местах, известных как осыпи.

В издании поделились, что сейчас американская пищуха не считается исчезающим видом. Тем не менее, в исследовании, которое опубликовано в журнале Arctic Antarctic and Alpine Research, говорится о том, что эти животные все же могут оказаться в беде.

Эколог из Университета Колорадо Крис Рэй сравнил данные по отлову животных 1980-х годов на территории рядом с Национальным парком Скалистых гор в Колорадо с данными 2020-х годов и обнаружил, что за это время доля отловленных молодых особей сократилась вдвое. По его словам, это может говорить о том, что среди американских пищух стало меньше молодых особей или они не мигрируют, чтобы занять место старшего поколения.

Рэй рассказал, что молодым американским пищухам до достижения зрелости нужно покинуть место, где они родились, и найти свою собственную территорию. Это означает перемещение в южные районы и на более низкие высоты, где они сталкиваются с повышением температуры в результате изменения климата.

"Моя гипотеза заключается в том, что это, вероятно, не убивает их сразу, а просто вызывает стресс. Чем больше стресс испытывает животное, тем больше вероятность, что оно погибнет от чего-то другого", - заявил Рэй.

Эколог в своем исследовании подчеркнул, что глобальное потепление может привести к вымиранию популяций американских пищух из-за недостаточного пополнения. Эти животные не впадают в спячку, поэтому зимой становятся добычей для хищников.

Кроме того, американские пищухи являются индикаторным видом. Повышение температуры может привести к исчезновению вечной мерзлоты и сезонного снега, которые являются важными источниками талой воды для водохранилищ.

Также эколог отметил, что американские пищухи питаются цветами и травой на лугах, прилегающих к осыпям, где они живут. Он заверил, что специалисты будут делать все возможное, чтобы сохранить этот вид.

"Когда вы идете по тропе в Скалистых горах и на вас кричит пищуха, это очень забавно. Если этого больше не будет, впечатления от пребывания на природе ухудшатся", - добавил Рэй.

