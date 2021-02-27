Таких особей ученые называют гинандроморфамы.

В США обнаружили редкую птицу, генетически полусамку-полусамца. Таких особей ученые называют гинандроморфами.

Читайте такжеВ британском зоопарке показали новорожденных редких попугаев (видео)Двуполого красного кардинала сфотографировал орнитолог из Пенсильвании, передает ТСН со ссылкой на ВВС. Кардиналы-самцы — ярко-красные, а самки — бледно-коричневые. Это и позволило предположить, что эта птица сочетает в себе мужские и женские половые признаки.

По мнению ученых, гинандроморфизм не является чем-то необычным, но случается очень редко.

Это была "уникальная встреча на миллион", - сказал 69-летний орнитолог Джейми Хилл.

Его подруга рассказала, что увидела "необычную птицу" у кормушек на заднем дворе своего дома. Сначала Хилл подумал, что у птицы лейкизм — потеря пигментации. Но, увидев фото с мобильного телефона, заподозрил, что у него так называемый билатеральный гинандроморфизм.

Он отправился к месту, где был замечен кардинал, и в течение часа фотографировал необычную птицу.

"После съемки у меня сердце вылетало из груди, пока я не вернулся домой и не обработал цифровые снимки, чтобы увидеть, что получилось", — говорит Хилл. "Почти 20 лет я искал дятла с клювом из слоновой кости, которого считают исчезнувшим. Поэтому поймать в объектив такой редкий экземпляр было почти также увлекательно, как найти дятла", — делится впечатлениями он.

Джейми Хилл наблюдает за птицами уже 48 лет.

Птицы-полусамки-полусамцы — очень редкое явление, объясняет профессор Брайан Пир из Университета Западного Иллинойса, который исследует красных кардиналов-гинандроморфов в США.

Но, добавляет он, у некоторых видов это явление может остаться незамеченным.

"Билатеральный гинандроморфизм является результатом неправильного распределения половых хромосом, — говорит он. — У таких животных или группы клеток, или ткани, или органы набор хромосом, характерный для разных полов".

Профессор Пир отмечает, что красные кардиналы часто прилетают к кормушкам в Северной Америке. А поскольку самец и самка очень разные на вид, то выявить гинандроморфа довольно просто.

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Автор: УНИАН