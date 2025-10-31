Птицы сбивали виноград на землю, где быстро его подбирали.

Стая скворцов устроила "налет" на офис Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области, чтобы полакомиться виноградом.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. Он обнародовал видео, на котором зафиксирован интересный момент питания птиц.

"У скворца обыкновенного (Sturnus vulgaris) - вида птиц отряда воробьинообразных в Причерноморье мало участков дикой природы. И они часто налетают кормиться на виноградники. На этом видео птицы 30 октября залетели во двор офиса, чтобы доесть остатки винограда. Наверху птицы сбивают, а внизу - подбирают", - рассказал ученый.

На видео можно увидеть, как десятки птиц суетятся на винограднике - клювами сбивают ягоды вниз, где, на земле, большая стая подбирает пищу. Скворцы, сбрасывающие виноград вниз, стремительно опускаются к своим сородичам, быстро едят, затем снова взлетают за новой порцией "обеда". Все это происходит под аккомпанемент громкого чириканья.

Скворец обыкновенный: что известно

Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris) - вид птиц рода скворец семейства скворцовых отряда воробьинообразных. Длина 19-22 см, вес 60-90 г. Населяют всю территорию Украины, большую часть Европы и западной Азии. Является достаточно шумной птицей с большим разнообразием как трещащих, так и мелодичных звуков, в частности таких известных как "волко-свист". Они незаурядные подражатели голосов других животных. В неволе скворец, как привыкнет, способен изучить множество различных звуков, мелодий и голосов.

Скворец является насекомоядной птицей и обычно питается насекомыми такими, как гусеницы, моль, цикады, также пауками, улитками и маленькими ящерицами. Также в рационе - растения, в частности, пшеница, фрукты, нектар и тому подобное. Эти птицы владеют несколькими методами добывания пищи. Главный - подбор насекомых или с поверхности, или из-под поверхности почвы. Добывают пищу в основном стаями, где применяют так называемую "кольцевую тактику". Суть этой тактики заключается в том, что задние птицы стаи все время перелетают вперед, а передние остаются сзади. Таким образом, каждая птица стаи получает шанс лидерства, то есть шанс получения пищи.

Напомним, недавно в заповеднике в Одесской области исследователи поймали для кольцевания раритетную птицу - сову болотную. Она в отличие от других сов охотится днем. Раритетный вид птиц занесен в Красную книгу Украины. Сейчас эти красавцы мигрируют через нацпарк "Тузловские лиманы", а в теплые зимы встречаются на зимовке. Гнезда устраивают исключительно на земле, среди высокой травы или под прикрытием куста. В отличие от других сов изредка самостоятельно строят гнездо - оно представляет собой вытоптанную в траве площадку или ямку в почве диаметром до 50 см, глубиной 1-3 см или рыхлую плоскую постройку, сооруженную из стеблей трав.

