Современные камеры теперь позволяют снимать биолюминесценцию в высоком разрешении и в цвете, что открывает больше деталей об этом существе.

Ученые раскрыли загадку сияющего морского слизня, над которой размышляли 25 лет, пишет Interesting Engineering.

В темных глубинах полуночной зоны океана исследователи из Института исследований аквариумов Монтерей-Бей (MBARI) открыли новый вид сияющего морского слизня, которого назвали Bathydevius caudactylus, или "таинственный моллюск".

Благодаря своему большому студенистому капюшону и хвосту, похожему на весло, этот слизень плавает на глубине от 1000 до 4000 метров и ярко светится, освещая морскую темноту. Это первое биолюминесцентное существо, найденное на такой глубине. Впервые его зафиксировал дистанционный аппарат ROV Tiburon в 2000 году на глубине 2614 метров в заливе Монтерей.

Видео дня

"Когда мы увидели его свечение впервые, весь диспетчерский зал ахнул от восторга", - рассказывает старший научный сотрудник MBARI Стивен Хеддок. "Современные камеры теперь позволяют снимать биолюминесценцию в высоком разрешении и в цвете, что открывает больше деталей".

Этот морской слизень имеет необычный вид: капюшон, хвост с выступами и органы, которые просвечиваются через прозрачное тело, принадлежит к группе голожаберных моллюсков. По словам ученых, таинственный моллюск - первый известный морской слизень, живущий в толще воды далеко от дна.

Его заметили у побережья Северной Америки, от Орегона до Южной Калифорнии. У этого моллюска есть как мужские, так и женские репродуктивные органы, а для размножения он спускается на морское дно, прикрепляется к илистому грунту и откладывает яйца.

Условия глубинного океана заставили слизня развивать несколько уникальных приспособлений. Вместо того, чтобы использовать язык, он ловит добычу капюшоном, подобно венериной мухоловке. Он активно плавает, двигая телом, и в то же время способен пассивно дрейфовать по течению. Прозрачное тело помогает ему скрываться от хищников, а в случае опасности он может ослепить противника биолюминесцентной вспышкой.

Генетический анализ показал, что этот моллюск настолько уникален, что был отнесен к новому семейству Bathydeviidae. Хэддок отметил: "Таинственный моллюск - это напоминание, как много еще остается неизведанным в глубинах океана. Эта находка подчеркивает важность современных технологий для исследования глубин".

Вас также могут заинтересовать новости: