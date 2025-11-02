Несмотря на сложную экологическую ситуацию, в дельте Сухой Московки природа начала самостоятельно восстанавливаться.

После подрыва россиянами Каховской ГЭС уровень Днепра упал, и на поверхности реки Сухой Московки появился слой ила, который накапливался десятилетиями. Теперь на нем вырос лес.

Как рассказал эколог и исследователь Великого Луга Павел Олейник "Телеграфу", этот ил содержит значительные концентрации тяжелых металлов - следствие многолетнего использования речных вод в технологических процессах металлургических предприятий Запорожья. Именно поэтому вода в реке имеет характерный ржаво-красный оттенок, подобный цвету оксида железа.

По словам Олейника, после обмеления реки были отобраны пробы почвы в пределах города. Анализ показал существенное превышение содержания токсичных элементов: кадмия - в 4,3 раза, хрома - в 3,2, меди - в 3,5, свинца - в 6,5, марганца - почти в 5, никеля - в 3,5 раза. В то же время образцы с других участков оказались чище - они расположены дальше от промышленных источников загрязнения.

Несмотря на сложную экологическую ситуацию, в дельте Сухой Московки природа начала самостоятельно восстанавливаться. Уже через несколько месяцев после весеннего наблюдения на бывшем русле, которое еще весной было почти голым, появились густые заросли ив. По мнению эколога, это положительная тенденция: ивы выполняют естественную очистительную функцию, ведь способны впитывать из почвы тяжелые металлы. Такие деревья относятся к фитоэкстракторам - растениям, которые накапливают токсичные элементы и способствуют очищению территории. Кроме того, они укрепляют берега и предотвращают дальнейшую эрозию.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Напомним, после теракта на плотине Каховской ГЭС, который в июне 2023 года устроили оккупанты, на опустошенной местности вырос ивовый лес.

Эколог Яков Дидух рассказывал, что сначала были опасения относительно пылевых бурь, но этого не произошло, потому что территорию быстро начала заселять ива.

Осенью 2023 года ива уже достигала 2 м, на 1 кв. м приходилось до 25 побегов. Осенью 2024 года ивы уже достигали 5 м.

