Экологи прилагают усилия, чтобы восстановить Великий Луг и уникальные пойменные леса.

После теракта на плотине Каховской ГЭС, который в июне 2023 года устроили российские оккупанты, на опустошенной местности вырос ивовый лес. Об этом РБК-Украина рассказал академик НАН, эколог и геоботаник Яков Дидух, который участвовал в экспедициях к Каховскому водохранилищу после его уничтожения.

По его словам, сначала были опасения относительно пылевых бурь, но этого не произошло - территорию быстро начала заселять ива. Растения активно проросли, ведь теракт произошел в июне - именно в период созревания семян ивы. По словам ученого, если бы это случилось осенью или зимой, такого разрастания не было бы.

"Осенью 2023-го ива достигала уже 2 метров, это рекордный показатель. А на 1 кв. м было до 25 побегов. Деревца там хорошо росли, потому что илы были богаты питательными веществами. Осенью 2024-го эти ивы уже достигали 5 метров", - сказал Дидух.

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Он также рассказал, что ивовые леса растут очень быстро - за 20 лет может сформироваться полноценный массив. Однако если территорию снова решат затопить, это нанесет значительный ущерб. Ранее такие леса были уничтожены почти повсеместно, в Европе их охраняют как редкие экосистемы.

"Но если захотят затопить эту территорию, то уничтожение деревьев принесет большой вред. Ивовые леса кругом были уничтожены, в Европе их охраняют. И если удастся восстановить тот лес, то это будет самый большой в Европе ивовый массив", - пояснил ученый.

Он добавил, что экологическая ценность такого леса очень высока - по данным зоологов, здесь могут обитать до 60 видов птиц, а также около 450 видов насекомых, среди которых есть очень редкие.

Экологи сейчас прилагают усилия, чтобы на этих землях восстановить Великий Луг и уникальные пойменные леса из ивы. Хотя они уже не будут такими, как раньше, ведь в эти зоны уже проникает много чужеродных (адвентивных) видов растений.

Также есть опасения, что в результате экологической катастрофы, которую вызвал подрыв дамбы, могли исчезнуть редкие жемчужные васильки, которые росли на песчаных наносах. Однако из-за отсутствия доступа к территории проверить это невозможно. Если пески снова откроются, есть шанс, что эти растения восстановятся.

В Каховское водохранилище прибывает вода - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это вызвало масштабную техногенную катастрофу - искусственное наводнение затопило десятки населенных пунктов на правом и левом берегах Днепра. Погибли люди, водой были сорваны тысячи тонн грунта вместе со всеми живыми существами и растениями, размыло АЗС, химические склады, скотомогильники, выгребные ямы и тому подобное. Грязные пресные потоки попали в акваторию Черного моря.

В 2024 году эколог Вадим Манюк рассказал, что в опустошенное водохранилище начала прибывать вода. Это произошло из-за того, что пошел спуск той воды, которая накопилась в верховьях Днепра во время зимы. Вода прибыла по руслу Днепра и разлилась. Такого не было 65 лет. По словам эколога, это очень положительный процесс - чтобы плавни Великого Луга возродились, нужно весеннее половодье. Если этого не будет - плавни деградируют.

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