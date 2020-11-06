Животное поселили для реабилитации в искусственной норе, сооруженной на территории заповедника.

В Одессе специалисты выходили барсука, который в сентябре покалечился, застряв в старой оросительной системе.

Об этом в социальных сетях сообщил известный эколог, сотрудник национального природного парка «Тузловские лиманы» (Одесская обл.) Иван Русев.

По его словам, 5 ноября сотрудники заповедника приехали в Одессу, в ветеринарную клинику «Эквест», где лечилась и проходила предварительную реабилитацию барсучиха, которую в сентябре сюда доставили волонтеры.

Как отметил Русев, барсучиху, которая из-за полученных травм была частично парализована, назвали Иляна. Как подчеркнул специалист, специалисты указанной клиники сделали все возможное, чтобы максимально восстановить здоровье зверя, и в перспективе он мог жить в дикой природе.

«К этому времени (моменту выздоровления – УНИАН) мы сделали барсучихе искусственную огороженную нору прямо возле офиса нацпарка. Теперь она уже ближе к своему природному дому и мы будем наблюдать, выхаживать и тренировать ходить барсучиху по земле и учить ее привыкать к природным условиям», - написал Русев.

Он также пояснил, что в условиях клиники, где всюду выложен кафель, дикий зверь не мог самостоятельно передвигаться.

Животное будут постепенно подготавливать для возвращения на постоянное место жительства - в условиях дикой природы нацпарка. Предполагается, что это произойдет ранней весной.

Русев также разместил в социальных сетях соответствующие фото.

В конце сентября в одесскую ветеринарную клинику привезли покалеченного барсука, который застрял в старой оросительной системе, рядом с национальным природным парком «Тузловские лиманы». Люди освободили зверя, но, как оказалось, у него задняя часть туловища парализована, он не мог передвигаться.

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Автор: Лариса Козовая