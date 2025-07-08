Второй день подряд в ряде областей Украины ожидаются грозы, дожди и сильные порывы ветра.

Во вторник, 8 июля, непогода в Украине продолжится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди", - говорится в прогнозе.

Также днем 8 июля в западных, Житомирской, Киевской областях ожидаются грозы.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине

8 июля в западных областях Украины будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. На Закарпатье и Прикарпатье прогнозируют значительные дожди. Температура днем здесь будет +26°...+31°.

На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в Житомирской, Винницкой и Киевской областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Днем будет сильная жара +35°...+39°, в северных и Винницкой областях немного легче, +29°...+34°.

По Украине прокатилась непогода - подробности

Вечером и ночью 7 июля ураган оставил без света более 700 населенных пунктов во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской областях. Во Львове повалены десятки деревьев, зафиксировано замыкание электросетей. На Закарпатье повреждены крыши домов, пропала связь и электроснабжение. Непогода также нарушила движение поездов и работу пограничного пункта "Дзвинково-Лонья".

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