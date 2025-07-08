Российские вооруженные силы обвиняются в нанесении двойных ударов по украинским городам с первых дней полномасштабного вторжения.

Российские войска используют ударные беспилотники и ракеты для выполнения двойных ударов по Украине. Об этом рассказали Business Insider украинский защитник и спасатель, поделившись своими наблюдениями за жестокой тактикой.

Отмечается, что тактика заключается в нанесении удара по целевому месту, ожидании прибытия на место экстренных служб и других гражданских лиц, а затем повторном ударе по тому же месту в ходе последующей атаки. Представители ООН описали стратегию в Украине как "безжалостную".

Алексей, заместитель командира мобильного подразделения ПВО в составе Территориальных сил обороны Украины, рассказал, что Россия все чаще сочетает атаки беспилотников с крылатыми ракетами, используя два вида оружия одновременно "для запугивания населения".

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По его словам, Россия сначала запускает беспилотники, которые наносят удары по гражданской инфраструктуре или жилым домам. Когда спасатели, медики и волонтеры прибывают на место, чтобы оказать помощь, "прилетает ракета, которая не оставляет шансов".

Спасатель рассказал о российской атаке в июне, когда беспилотник врезался в рекреационный комплекс недалеко от Киева, а после того, как спасатели прибыли на место происшествия, второй беспилотник ударил по объекту.

Он сказал, что не сталкивался с двойными ударами с использованием ракет, только с использованием беспилотников, но такая практика не является чем-то неслыханным.

Первый спасатель также упомянул еще один двойной российский удар несколькими неделями ранее недалеко от Киева. Кадры наблюдения, предоставленные BI, запечатлели то, что, по-видимому, является ревом беспилотника, летящего к своей цели, за которым последовал звук взрыва и вспышка света.

Отмечается, что российские вооруженные силы обвиняются в нанесении двойных ударов по украинским городам с первых дней полномасштабного вторжения.

Россию ранее обвиняли в проведении аналогичных смертоносных атак в Сирии после вмешательства в жестокую гражданскую войну в стране на стороне правительства Асада. План действий Москвы в Украине часто напоминал ее кампанию на Ближнем Востоке с жестокой тактикой выжженной земли.

Удары РФ по Украине

Аналитики из Института изучения войны, американского аналитического центра, заявили ранее, что российские военные "весьма вероятно намеренно нацеливаются на украинских мирных жителей, в том числе с помощью двойных ударов, которые, вероятно, предназначены для убийства спасателей".

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