Университет имени Сикорского популярен среди украинских школьников.

ВУЗ, который носит имя знаменитого авиаконструктора и работает уже более 120 лет, считается одним из самых популярных в Украине. Узнайте, какова стоимость обучения в КПИ и на кого можно пойти учиться, выбрав этот университет.

Ранее УНИАН рассказывал, во сколько обойдется обучение, если выбрали КНУ им. Шевченко.

Стоимость обучения в киевском политехе - цены

На официальном сайте КПИ опубликован приказ, который регулирует стоимость обучения на учебный год 2025/2026 для студентов-граждан Украины первого и второго уровня образования. Там же указано, какие факультеты есть в университете Сикорского и сколько придется заплатить за бакалавриат на контракте. Изучая документ, становится ясно, что цены варьируются от 45 тыс грн до 65 тыс грн за учебный год.

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Так, меньше всего получится отдать денег, если абитуриент хочет быть:

экологом;

физиком или астрономом;

математиком;

химиком-технологом или инженером;

технологом по защите окружающей среды;

материаловедом;

металлургом;

биотехнологом или биоинженером;

биомедицинским инженером.

Все эти, и некоторые другие, специальности обойдутся в 44 900 грн за год. Столько же будет стоить выучиться на специалиста по прикладной механике, математике, физике, автоматизации, робототехнике, машиностроению, химическим технологиям, а также в авиационной и ракетно-космической отрасли. Для получения диплома бакалавра нужно отучиться 4 года, заплатив в общей сложности 179 600 грн.

Кроме того, в списке есть и дорогостоящие специальности - их одиннадцать, стоимость - 67 600 грн за год или 270 400 грн за 4 года. Такую цену нужно будет заплатить за желание стать экономистом, в том числе, в международных отношениях, журналистом, специалистом по финансам, банковскому делу, страхованию и фондовым рынкам. Столько же должны будут заплатить будущие менеджеры, маркетологи, правоведы, специалисты по торговле, а также публичному управлению и администрированию.

Направления, связанные с IT технологиями, такие как "Инженерия программного обеспечения" и "Кибербезопасность и защита информации" обойдутся в 64 000 грн за год и 259 600 грн за 4 года соответственно. "Компьютерные науки" немного дешевле - 54 900 грн за год или 219 600 грн за весь период обучения на бакалавриате.

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