Успех таких систем ПВО имеет свою цену.

Американские системы Patriot стали лучшей защитой Украины от российских ракетных атак, однако их боевые успехи сделали это оружие главной целью для врага. Об этом пишет Business Insider.

Как отметил заместитель начальника оперативного управления 10-го командования воздушной и ракетной обороны армии Джеймс Комптон, несмотря на то, что Россия имеет целый арсенал оружия, которое она использует для атак на Украину, Patriot "хорошо справляется" с вражескими угрозами. В то же время коллега Комптона по подразделению говорит, что благодаря успешному использованию такие системы становятся "приоритетными целями".

По словам военного, не было сомнений, что Patriot справится с угрозами, однако было "поразительно" наблюдать, "как Украина адаптировалась к новым методам России".

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В то же время Комптон считает, что часть успеха систем Patriot принадлежит украинским операторам и руководству подразделения. По его словам, они показали гибкость в быстром приспособлении и определении главных целей.

Военный отметил, что массированные воздушные удары РФ, которые усилились в последние недели, свидетельствуют о том, что эта система является частью более широкой сети противовоздушной обороны.

"Синхронизация всех этих действий требует много работы, и Украина много научила нас, как это делать", - заверил он.

В свою очередь специалист 10-го командования воздушной и ракетной обороны армии США Санджив "Джей" Сива отметил, что Patriot достигли успеха против современного российского оружия, а именно баллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Однако такой успех имеет свою цену. По словам Сивы, Patriot и подразделения противовоздушной обороны короткого радиуса действия "постоянно являются приоритетными целями для противника".

Сива добавил, что подразделения Patriot теперь должны учитывать дисциплину движения, тактику прикрытия и маскировки, а также проводить мероприятия для повышения долговременности системы по сравнению с прошлыми десятилетиями.

"Мы больше не можем действовать, исходя из предположения об относительной неуязвимости", - предупредил военный.

В Business Insider добавляют, что Россия является не единственным противником США, который может учиться на использовании Patriot. К примеру, на Ближнем Востоке эти системы использовались для защиты от постоянных атак иранских баллистических ракет.

"Совсем недавно, в прошлом месяце, батареи Patriot, эксплуатируемые США и Катаром, перехватили залп из более десятка иранских баллистических ракет, нацеленных на американскую базу вблизи Дохи, после того, как американские войска бомбили три ядерных объекта Тегерана", - напомнили в материале.

Системы Patriot - последние новости

Ранее издание Bloomberg писало, что Германия передала Украине четверть своих систем Patriot и ведет переговоры с США о поставках еще двух дополнительных зенитно-ракетных комплексов. По словам собеседника издания, такую сделку Берлин предложил Вашингтону еще несколько недель назад. Решение теперь за главой Пентагона Питом Хэгсетом.

"Германия также предложила возглавить совместные проекты Европейского Союза по противовоздушной обороне, наземным и морским системам по мере того, как блок наращивает собственное военное сдерживание российской агрессии", - добавили в Bloomberg.

В то же время журналисты BILD сообщили, что в худшем случае Украина может исчерпать ракеты к Patriot за несколько недель. По словам аналитиков, разрыв между поставками может возникнуть, если Европа не попытается его как-то заполнить.

"Без ракет Patriot российские баллистические и крылатые ракеты прорвутся. Причем каждая ракета доставляет в десять раз больше взрывчатки к своей цели, чем беспилотник "Шахед"", - предупредил военный эксперт Томас Тайнер.

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