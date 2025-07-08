Россия неспособна победить самостоятельно.

Участие Северной Кореи в войне в Украине становится все более заметным, и эта поддержка показывает то, насколько в действительности слаба Россия. Об этом пишет профессор Эссекского университета Наташа Линдштедт в статье для Forbes.

Как отмечается в статье, для России преимущества этого партнерства очевидны, поскольку ей крайне необходимо больше войск.

"Учитывая потери, Путин не может рисковать еще одной политически непопулярной мобилизационной кампанией. Использование нероссийских бойцов дает Путину время для восстановления своей армии... Хотя Путин набирал людей из Сомали, Сьерра-Леоне, Кубы и Непала, партнерство с Северной Кореей давало больше преимуществ и гораздо больший поток развертывания войск", - пишет Линдштедт.

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При этом Северная Корея поставляет России не только войска, но и оружие. Поскольку РФ потеряла большое количество военной техники (было уничтожено почти 13 000 танков и бронемашин и более 300 самолетов), ей крайне нужны поставки.

Некоторые из видов оружия, предоставленного Северной Кореей, включают 200 дальнобойных артиллерийских систем, более сотни баллистических ракет малой дальности, таких как ракеты KN-23 и KN-24, пятьдесят 240-мм реактивных систем залпового огня и двадцать 170-мм самоходных орудий или гаубиц.

Кроме того, с сентября 2023 года Северная Корея отправила более 15 000 контейнеров, которые, вероятно, содержали миллиарды единиц оружия, включая до девяти миллионов артиллерийских снарядов. Поскольку война России с Украиной в значительной степени опирается на артиллерию, эта "инъекция" из Северной Кореи очень помогла.

В то же время многие северокорейские боеприпасы были ненадежными, неточными и старыми. Кроме того, Северная Корея не может сравниться с масштабами или эффективностью западных производителей оружия.

Таким образом, поддержка оружия Северной Кореей может быть неустойчивой в долгосрочной перспективе; это в основном временная мера, чтобы помочь России перегруппироваться, отмечается в статье.

"В то же время, готовность Ким Чен Ына рисковать большим количеством жизней и поставлять огромный арсенал оружия дает Москве критически важный буфер. Это также демонстрирует, что Россия не способна выиграть эту войну самостоятельно".

КНДР в войне в Украине

Как сообщал УНИАН, Северная Корея может перебросить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины. Это может произойти в июле или августе, заявили южнокорейские разведчики.

Также стало известно, что Северная Корея может направить в Россию 25 тысяч работников на заводы по производству дронов. По информации СМИ, люди из КНДР будут учиться на предприятии по производству БпЛА "Герань" в Елабуге (РФ).

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