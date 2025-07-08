Эти компании сохраняют доступ к оборудованию, компонентной базе и технологиям, критически необходимым для производства ракет.

Страны Запада до сих пор не ввели санкции против десятка компаний, которые поставляют комплектующие к российской крылатой ракете Х-101. Именно этой ракетой год назад российские оккупанты во время массированного обстрела ударили по специализированной детской больнице "Охматдет" в Киеве. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Десятки предприятий-производителей ракет Х-101, одной из которых ударили по больнице "Охматдет", находятся вне западных санкций", - говорится в сообщении.

В связи с этим, ГУР в разделе "Компоненты у оружия" портала War&Sanctions публикует "начинку" российской крылатой ракеты Х-101. В частности информацию о ее основных компонентах и блоках, а также данные предприятий, привлеченных к производству ракеты и ее составляющих, можно посмотреть на сайте "Главного портала о спонсорах и соучастниках агрессии".

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В разведке напомнили, что год назад Россия совершила очередное военное преступление - целенаправленно ударила крылатой ракетой Х-101 по одному из корпусов детской больницы "Охматдет". В результате удара погибли два человека, еще более 50 - пострадали, в том числе дети.

Поэтому, в первую годовщину преступного удара по "Охматдету" ГУР публикует данные более 70 предприятий - разработчиков и производителей ракеты Х-101, а также ее составляющих: от турбореактивного двигателя и системы наведения до электроники, подшипников и поковок.

"Десятки из них до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции и сохраняют доступ к оборудованию, компонентной базе и технологиям, критически необходимым для производства ракет", - говорится в сообщении.

Ранее на портале War&Sanctions публиковали техническую информацию о новом иранском БпЛА Shahed-136 серии MS, российском барражирующем боеприпасе с искусственным интеллектом V2U, а также крылатой ракете S8000 "Бандероль".

Также ГУР обнародовало данные военного преступника, причастного к российскому удару по детской больнице "Охматдет". Это майор российских вооруженных сил Шейнов Денис Алексеевич, начальник специальной инженерной службы 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

"Именно это подразделение было непосредственно привлечено к террористической атаке на медицинское учреждение, в котором в момент удара на лечении находилось 627 детей", - сказано в сообщении.

В частности, Шейнов отвечал за организацию технической подготовки крылатых ракет воздушного базирования Х-101 к применению самолетами стратегической авиации.

"Военный преступник Денис Шейнов родился 30 января 1978 года в Саратове. Паспорт: серия 6302 №906672, выданный 15 марта 2002 года отделом внутренних дел Кировского района города Саратова", - говорится в сообщении.

Он является выпускником саратовского высшего военного инженерного командного училища ракетных войск. В 2018 году находился в Сирии, где выполнял так называемые "специальные задания".

Атака РФ на "Охматдет" - что известно

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2024 года российские захватчики ударили крылатой ракетой Х-101 по крупнейшей в Украине детской больнице "Охматдет". В результате атаки РФ 2 человека погибли. За медицинской помощью обратилось 32 раненых.

Запущенная россиянами ракета Х-101 была запрограммирована именно на поражение детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве. По информации журналистов "Радио Свобода", перед самым заходом на цель ракета Х-101 сделала запрограммированную "горку" для увеличения угла атаки.

"На видео мы не наблюдаем задымления или горения ракеты, она движется по запланированной траектории "горки" перед целью, что свидетельствует о том, что она не была повреждена средствами ПВО и поразила именно ту цель, на которую она была запрограммирована", - заверил собеседник издания.

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