Шеф-повар вступился за Нэнси.

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво ответил на хейт в адрес победительницы 15 сезона шоу "МастерШеф" Нэнси Топко.

Не секрет, что после финала проекта девушке начали писать негативные комментарии, что она якобы нечестно одержала победу и возможность поехать на обучение в известную французскую школу Le Cordon Bleu. Более того, многие пользователи обвинили судей в заангажированности и даже поговаривали, что они получили деньги от Нэнси за свои голоса. Поэтому на днях Эктор решил расставить все точки над "і" в этой теме.

Сначала шеф-повар и судья шоу опубликовал в своем Instagram видео с победительницей. Мужчина в шутку спросил у Нэнси, где же те деньги, о которых все говорят.

"Привет, друзья. Очень многие из вас написали, что Нэнси платила деньги за победу на "МастерШеф". Денег нет у меня на карточке, так что: "Нэнси, где деньги?" - сказал Хименес-Браво.

Но Топко, которая сидела напротив, ответила, что их нет. А потом Эктор все же заступился за Нэнси и написал так:

"Поставим точку в этой теме и будем готовиться к новому сезону. Нэнси никому не платила, никакой коррупции на проекте нет. Решение было принято всеми судьями только за ее блюда".

К слову, в финале проекта "МастерШеф-15", кроме Нэнси, за победу еще боролись Денис Савенко и Екатерина Павлинская. По правилам проекта, участники должны были приготовить за три часа сет из трех блюд, а затем представить их судьям. В итоге победу одержала 25-летняя киевлянка Нэнси.

Напомним, ранее судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская эмоционально отреагировала на хейт победительницы шоу.

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