В США имеют свой аналог - AN/AAQ-24(V), который уже установлен на более 1500 самолетов.

Турецкая компания Aselsan испытала собственную систему противодействия зенитным ракетам с инфракрасными головками самонаведения YILDIRIM-100.

Как пишет Дифенс Экспресс, во время испытаний система была установлена на наземном стенде с тепловой мишенью которую должна была поразить зенитная ракета.

Отмечается, что для испытания был привлечен неизвестный переносной зенитно-ракетный комплекс с инфракрасной головкой самонаведения. Сразу после пуска ракеты YILDIRIM-100 обнаружил запуск и направил на ракету свой луч, в результате чего ракета потеряла цель и полетела в произвольном направлении.

Видео дня

"YILDIRIM-100 - это система класса направленных инфракрасных средств противодействия (DIRCM), то есть для ослепления ГСН зенитной ракеты используется специальный инфракрасный лазерный луч. С первого взгляда может показаться, что СССР уже имел похожую систему "Липа" (Л166В1А), которая устанавливалась на советские вертолеты "Ми-24" еще со времен войны в Афганистане", - пишет издание.

Аналитики отмечают, что на самом деле это две фундаментально разные по классу системы, ведь "Липа" это фактически просто инфракрасный прожектор, который светит во все стороны и ослепляет ракеты, и эффективно работал он только против зенитных ракет с устаревшими ИК-ГСН. В свою очередь YILDIRIM-100 - это направленная система, и работает она даже против современных ИК-ГСН.

Важно, что эту систему в будущем планируется устанавливать на вертолеты и на турецкий истребитель 5-го поколения KAAN. Его страна разрабатывает для замены уже имеющихся самолетов прошлых поколений и замещению американского истребителя 5-го поколения F-35, который они так и не получили.

При этом американский истребитель не оборудован такими системами, но в США имеют и свой аналог - AN/AAQ-24(V), который как объявляют в компании Northrop Grumman - уже установлен на более 1500 самолетов.

Турецкое оружие

Ранее в Турции оборонная компания Roketsan провела уже третий испытательный пуск баллистической ракеты Tayfun. По неофициальным данным, дальность полета такой ракеты может составлять до 1000 километров.

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