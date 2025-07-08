В МВФ считают, что Украине не нужны дополнительные средства от партнеров, но есть нюанс.

Евросоюз срочно ищет пути покрытия дефицита бюджета Украины в 2026 году в размере до 19 миллиардов долларов, учитывая уменьшение американской поддержки и отдаление перспектив прекращения огня в войне, сообщает Financinal Times.

Отмечается, что обсуждаются различные варианты поддержки: в частности, предоставление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, выделение Киеву кредитов из существующей схемы поддержки "Большой семерки" на сумму 50 миллиардов долларов, а также использование замороженных активов России.

"Растет беспокойство относительно следующего года, и многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в этом году, вынуждены пересчитать свои расходы, поскольку понимают, что дыра в финансировании остается, как бы они ни пытались ее залатать", - рассказал изданию высокопоставленный европейский чиновник, который участвует в переговорах.

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Также блок обсуждает украинское предложение зачислять расходы на поддержку Украины в целевые показатели расходов на оборону ЕС.

"Вместо того, чтобы дублировать возможности, европейские союзники могли бы софинансировать украинские силы, рассматривая это как услугу, которую Украина предоставляет для усиления континентальной безопасности", - отмечается в предложении Украины, которое получили европейские союзники.

С таким мнением частично соглашается один из высокопоставленных европейских дипломатов.

"Очевидно, что военная поддержка Украины, которую предоставляют страны-члены ЕС - это средства не только на оборону Украины, но и на оборону Европы, и часть этих средств, конечно, будет зачислена как расходы на оборону", - отметил дипломат.

Издание отмечает, что в случае продолжения боевых действий в следующем году, дополнительная потребность Украины во внешнем финансировании, по официальным оценкам украинской стороны, составит не менее 8 миллиардов долларов. Эта сумма может вырасти до 19 миллиардов долларов в случае прекращения траншей от США или других партнеров.

В то же время, по оценкам МВФ, финансовые потребности Украины на следующий год покрыты, но это при условии, что война закончится в этом году или в середине 2026 года - по сценарию, который Украина и ЕС не разделяют.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что Фонд оценит, нужна ли Украине дополнительная внешняя финансовая помощь.

Внешнее финансирование и война в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ведет переговоры с партнерами о финансировании дефицита бюджета 2026 года. Со своей стороны, МВФ заявил о сохранении исключительно высоких рисков для Украины.

Со своей стороны, Министерство финансов при подготовке бюджетной декларации учитывало два сценария, один из которых предусматривает, что российско-украинская война может продолжаться весь следующий год.

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