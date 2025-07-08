Венгерская и словацкая железные дороги задерживают поезда в Украину.

В Украине вчера вечером и минувшей ночью бушевала непогода. Особенно пострадали западные области.

В нескольких западных областях начались массовые отключения света из-за сильного ветра и грозы. Отключения коснулись Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и других областей, сообщают местные власти. Всего без света около 700 населенных пунктов.

В частности, в разных районах Львова повреждены 33 дерева - от них поотламывались большие ветви. По данным мэра города Андрея Садового, произошло 8 замыканий электросетей.

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Журналист Виталий Глагола сообщает, что десятки домов на Закарпатье остались без крыш, а села - без света и связи. Больше всего досталось Великим Лучкам. 80% села осталось без света, связи нет, местный интернет-провайдер тоже "лежит".

Из-за непогоды временно приостановлен пропуск в пункте "Дзвинково - Лонья" на украинско-венгерской границе.

Также из-за непогоды на Закарпатье, в Словакии и Венгрии изменены графики пассажирских поездов.

В частности, венгерская и словацкая железные дороги задерживают поезда №143/750 из Вены и Будапешта, а также №617/964 из Братиславы. Ожидается, что пассажиры из Дебрецена и Кошице будут доставлены к границе резервными автобусами, а поезд Укрзализныци №28 заберет их в Чопе.

Кроме того, непогода нанесла повреждения контактной сети вблизи Баркасова и Сколе, что повлияет на своевременность поездов №9 Киев - Будапешт, №82 Чоп - Киев, №14 Солотвино - Киев, №38 Мукачево - Одесса и №749 Киев - Чоп с беспересадочными вагонами на Вену.

Непогода на западе Украины сегодня продолжится. В частности, І уровень опасности объявили на Львовщине. Здесь днем ожидаются грозы, местами пройдут значительные дожди, град и шквалы 17-22 м/с.

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