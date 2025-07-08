ОПЕК+ увеличит добычу на 548 000 баррелей в сутки в августе.

Цены на нефть снизились во вторник, 8 июля, после роста почти на 2%. Инвесторы сосредоточили внимание на ситуации вокруг пошлин США, и более высоком, чем ожидалось, повышением добычи ОПЕК+ в августе.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть Brent упали на 22 цента, или 0,3%, до 69,36 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 27 центов, или на 0,4%, до 67,66 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп начал сообщать торговым партнерам, среди которых были крупные поставщики - Южная Корея и Япония, а также более мелкие экспортеры - Сербия, Таиланд и Тунис, что повышенные пошлины начнут действовать с 1 августа, хотя позже он заявил, что этот срок не является 100%.

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Это заявление вызвало неопределенность на рынке и опасения, что пошлины могут оказать негативное влияние на мировую экономику и, следовательно, на спрос на нефть. Однако есть некоторые признаки того, что текущий спрос остается высоким, особенно в США, что оказывает поддержку ценам.

"Спрос на нефть остается высоким благодаря сезонным факторам. Остается открытым вопрос о том, сможет ли форвардный спрос поглотить более значительное, чем ожидалось, предложение со стороны ОПЕК+", - говорит старший аналитик LSEG Oil Research Эмрил Джамиль.

Другие признаки повышения спроса были отмечены в Индии, где, согласно правительственным данным, потребление топлива в июне было на 1,9% выше, чем год назад.

Цены на нефть - последние новости

4 июля цены на нефть снижались после того, как Иран подтвердил свою приверженность ядерному нераспространению, и на фоне ожиданий, что страны ОПЕК+ договорятся об увеличении добычи нефти.

Позже Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, договорились о повышении добычи на 548 000 баррелей в день в августе, что больше запланированных 411 000 баррелей в день. Это решение отменяет почти все добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые были введены группой. По словам источников, 3 августа группа планирует одобрить увеличение добычи примерно на 550 000 баррелей в сутки.

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