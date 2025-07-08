По его словам, сейчас пришло время добавить больше инструментов в арсенал президента Трампа, чтобы положить конец войне.

Американский сенат рассмотрит законопроект, который позволит президенту Дональду Трампу вводить 500%-ные пошлины против стран, которые покупают российские товары. Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсети X (бывший Twitter).

"Я очень ценю усилия президента Трампа по прекращению кровопролития в Украине, но для этого нужны готовые партнеры. Украина сказала "да" прекращению огня и любым запросам на встречи, в то время как Путин продолжает игнорировать мирные усилия", - написал он.

По его словам, сейчас пришло время добавить больше инструментов в арсенал президента Трампа, чтобы положить конец войне.

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"Я ожидаю, что Сенат внесет двухпартийный законопроект о санкциях против России, который позволит вводить тарифы и санкции в отношении стран, которые поддерживают военную машину Путина и не помогают Украине. Законопроект будет иметь президентское разрешение, чтобы предоставить президенту Трампу максимальное влияние. У этого законопроекта 85 соавторов, и их число растет. Пора положить конец этому кровопролитию", - добавил Грэм.

Санкции против РФ

Ранее советник-уполномоченный президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк заявили, что законопроект американского сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против РФ в конце концов будет принят, однако не в текущем виде.

По его словам, в США по этому вопросу продолжаются дискуссии, в том числе и в команде Дональда Трампа. Конкретные сроки принятия решения неизвестны, однако "по аналогии с ударом США по Ирану, это может произойти внезапно".

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