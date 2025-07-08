Во Львове второй день подряд объявили штормовое предупреждение: что будет с погодой (фото)

Сегодня в городе объявлен І уровень опасности.

На сегодня, 8 июля, во Львове объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 8 июля гроза, град, шквал 17 - 22 м/с. Во второй половине дня ожидается значительный дождь", - прогнозируют синоптики.

По их данным во Львовской области также будут греметь грозы, местами пройдут значительные дожди, град и шквалы 17 - 22 м/с.

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Из-за непогоды на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.

Напомним, вчера во Львове также бушевала непогода. В городе поднялся мощный ветер, который ломал деревья. Из-за непогоды в городе началась настоящая пылевая буря.

Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что обошлось без пострадавших. В разных районах города повреждены 33 дерева.

8 июля по Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами значительные. Грозы, местами град. Утром слабый туман. Ветер 7 - 12 м/с, местами шквал 17 - 22 м/с. Температура ночью 25 - 30° тепла.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, во второй половине дня значительный. Гроза, град. Ветер будет 7 - 12 м/с, шквал 17 - 22 м/с. Столбики термометров покажут 27 - 29° тепла.

По данным синоптиков, на этой неделе на Львовщине ожидаются неустойчивые погодные условия: грозовые дожди от умеренных до значительных; шквалы 17-22 м/с, град. Со среды прогнозируют ощутимое снижение температуры: днем лишь до 23° тепла по области.

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