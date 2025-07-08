Деньги можно будет потратить исключительно на детские товары в специализированных магазинах.

Родители нынешних первоклассников смогут получить выплату в 5 тысяч гривень по программе "Пакет школьника", подтвердив заявку через "Дию" или же написав заявление в Пенсионном фонде при отсутствии этого приложения.

Об этом в эфире телемарафона рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

"Пакет школьника" будет доступен после того, как родители запишут ребенка в школу. Школьная система передает эту информацию нам в Пенсионный фонд и в "Дие" людям приходит пуш-уведомление о том, что они могут получить такую помощь. Далее они подтверждают заявкой через "Дию", что готовы, и на их специальную виртуальную карту в "Дие" зачисляют деньги", - сказала Жолнович.

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Она отметила, что люди, которые не пользуются приложением "Дия" также могут получить средства. Для этого после зачисления ребенка в школу необходимо будет прийти в Пенсионный фонд и написать соответствующее заявление в любом сервисном центре, указав при этом счет для зачисления средств.

Жолнович подчеркнула, что деньги из этой помощи можно будет потратить исключительно в специализированных магазинах, в частности, с детскими товарами, которые имеют соответствующие коды деятельности. Тратить средства можно будет как в оффлайн так и в онлайн магазинах.

"Эти деньги при любых обстоятельствах нельзя будет потратить ни на что, что не касается детских товаров, например, алкоголь", - сказала министр.

Пакет школьника - последние новости

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство запустило новую единовременную выплату в размере 5 тысяч гривень на покупки в школу для первоклассников.

Получить "Пакет школьника", по его словам, сможет каждая украинская семья, в которой ребенок в этом году идет в первый класс. Заявка будет подаваться через "Дию". Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь карточкой за те вещи, которые необходимы для школы.

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