Эксперт отметил, что украинцам не стоит надеяться на спокойную неделю.

Нынешняя неделя на валютном рынке Украине не обещает покой и стабильность. Нацбанку, скорее всего, придется оперативно тушить курсовые пожары.

Аналитик Алексей Козырев считает, что до 11 июля курс доллара в банках будет в пределах коридора от 41,35 до 42,20 гривни, а в обменниках - от 41,40 до 42,10 гривни.

При этом, по его прогнозу, курс евро в банках будет находиться в пределах коридора от 48,30 до 49,95 гривни, а в обменниках - от 48,35 до 49,80 гривни. Он отметил, что, как и все последние недели, евро останется основным инструментом для спекуляций.

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"Большинство обменников финкомпаний и банков проработают эту неделю со спредом в пределах от 20 до 25 копеек по доллару, и от 20 до 50 копеек - по евро. Оптовые обменники продолжат работать все дни этой недели со спредом в пределах до 15−25 копеек по обеим валютам", - подытожил аналитик.

Курс валют в Украине - прогноз банкира до 13 июля

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на этой неделе особое внимание будет приковано к торгам пары доллар/евро, от которых будет зависеть прежде всего курс евро в Украине.

По его мнению, курс доллара будет находиться в пределах 41,6-42 грн/долл. и 46,5-49 грн/евро на наличном рынке.

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