Эти беспилотники могут напоминать дрон типа "Лютый".

Украинские дальнобойные дроны утром 7 июля провели успешную атаку по российскому "Краснозаводскому химическому заводу", который находится всего в 70 километрах от Москвы. Аналитики Defense Express проанализировали такой удар ВСУ, а также рассказали, благодаря каким дронам была проведена атака.

Эксперты напомнили, что этот завод более известен тем, что производит патроны, в частности в 12 калибре и капсюлей. Однако известно, что это предприятие также отвечало за снаряжение гранат и изготовление специального пиротехнического полицейского оснащения. В свою очередь с 2022 года этот завод мог начать выпускать другую подобную продукцию, к примеру, снаряжение боевых частей.

"На имеющихся кадрах, которые снимают местные, зафиксировано, как пролет дронов, так и их успешные многочисленные попадания по территории завода в Краснозаводске. Всего насчитали до семи взрывов. Именно благодаря этим кадрам также стало возможно идентифицировать модель украинских дронов, которые были привлечены к атаке. Речь идет о дроне FP-1, который публично показали не так давно - только в мае. Среди его объявленных характеристик - дальность полета до 1600 км и боевая часть до 120 кг", - подчеркнули в Defense Express.

Видео дня

Аналитики говорят, что на видео этот дрон может быть похож на "Лютый", ведь они были созданы по двухбалочной схеме, а также имеют соединенное перевернутое V-образное оперение. В то же время FP-1 по сравнению с "Лютым" имеет прямое широкое крыло и узкий фюзеляж.

По словам экспертов, эта атака является важной из-за того, что "Краснозаводский химический завод" расположен в зоне прикрытия московской системы противовоздушной обороны. Именно город Краснозаводск находится возле так называемого "Московского большого кольца" (кольцевая дорога, которую построили в 50-х годах для логистики позиционных районов ПВО столицы СССР). Поэтому с этих лет она остается первой линией системы ПВО Москвы.

"Но несмотря на это FP-1 не только прорвался к цели, которая находится к северу от Москвы, на имеющихся кадрах не видно и не слышно работу соответствующих средств ПВО. Более того, это уже не первая атака этого дрона по этому району. Потому что в ночь на 4 июля эти же украинские дальнобойные дроны атаковали "Научно-исследовательский институт прикладной химии" в городе Сергиев Посад, который находится всего в 12 км от Краснозаводска", - напомнили в материале.

По словам аналитиков, это означает, что речь идет о результате, когда украинские БпЛА могут постоянно атаковать российские военные предприятия в Подмосковье. Тогда как FP-1 благодаря мощной боевой части уже может эффективно использоваться против похожих промышленных объектов.

Другие интересные материалы об украинских дронах

Ранее в Defense Express рассказали, что Украина увеличила производство дронов на 900% за год. Однако аналитические центры Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review сделали вывод, что несмотря на рост производства с 20 тысяч дронов в месяц летом 2024 года до более 200 тысяч единиц сейчас, Украина должна перейти к долгосрочным механизмам и дополнительным инвестициям в новые технологии.

В то же время авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал об улучшении дальнобойных дронов Украины. По его словам, удары украинских дронов стали более действенны и несут тяжелые последствия для страны-агрессора.

"Тезис о том, что наши дроны несут мало полезной нагрузки, чтобы нанести вред, уже опровергнут. Потому что мы видели спутниковые снимки заводов (речь о недавних атаках Украины на российские заводы "Купол", "Энергия") и там были и частичная потеря этажа, и остановка производственных мощностей. То есть мы говорим о том, что наши удары более действенные и несут на самом деле тяжелые последствия для России", - заверил Храпчинский.

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