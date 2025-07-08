Артист опубликовал видео, на котором видно дату принятия присяги.

Известный украинский певец Меловин, который недавно объявил о своей мобилизации в ряды Государственной пограничной службы Украины прямо со сцены, рассказал, когда именно принял присягу.

Не секрет, что некоторые пользователи начали распространять слухи, что якобы артист еще год назад стал частью Ансамбля Государственной пограничной службы Украины. Однако в своем Telegram-канале Меловин опубликовал видео, на котором видно дату присяги, а именно 9 апреля 2025 года.

"Место, которое с апреля стало моим вторым домом. Ансамбль песни и танца стал местом, где приняли как профессионала своего дела. Не знаю, кто там распускает слухи, что я уже год. Невежды... Сейчас есть расписанные концерты для военных, большие сборы в поддержку фронта, к которым я призываю приобщаться каждого. И на моих сольниках тоже собираем", - подписал видео певец.

Он также добавил, что это было его осознанное решение. По словам артиста, он рад быть полезным стране во время полномасштабной войны.

"Рад быть полезным. Быть частью чего-то настоящего", - подчеркнул Меловин.

Напомним, ранее 28-летний сын украинского телеведущего Константина Грубича мобилизовался.

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