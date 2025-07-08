Прохладнее на этой неделе будет в западных, Житомирской и Винницкой областях.

На этой неделе в Украине будет погодное "противостояние", ведь часть областей будет страдать от жары, а в других будут дожди. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Она отметила, что на этой неделе по территории Украины будут контрастные показатели. В ближайшие дни большинство регионов будут находиться в поле высокого атмосферного давления с востока и в раскаленной воздушной массе с юга, которая уже поступает.

"Однако, в последующие двое суток на погоду западных, а также Житомирской и Винницкой областей, а 10-го июля - и на правобережье в целом будут влиять атмосферные фронты, которые будут обусловливать там кратковременные дожди, грозы", - сказала синоптик.

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Сегодня и завтра местами ожидаются даже значительные дожди, днем в отдельных районах будут град и шквалы.

"В большинстве областей жара удерживается. Но только вот в западных, Житомирской и Винницкой за счет этого атмосферного фронта, даже, возможно, образования локального циклона, 10-го числа уже и, в принципе, и 9-го температура будет снижаться где-то на 3-5 градусов ниже общей градации", - рассказала Птуха.

Относительно температурных показателей в западных, Житомирской и Винницкой областях эксперт отметила, что ночью ожидается +14°...+20°, днем 8 июля +26°...+32°, а 9 числа уже будет +20°...+27°.

"А остальная территория, то здесь преимущественно у нас сухая жаркая погода. Температура ночью +17°...+23°, днем даже сильная жара +35°...+39°. И только на севере немного ниже +29°...+34°", - сказала эксперт.

Кроме того, она сообщила, что 8-9 июля днем по Киевской, Черниговской и Черкасской областях местами могут быть кратковременные дожди и грозы.

"А в четверг, в принципе, по всему правобережью местами могут быть кратковременные дожди и грозы. Потому что там больше с запада будет влиять этот атмосферный фронт. А с востока - антициклон. И вот такое противостояние будет у нас на территории Украины. Поэтому юг, восток, центр в жаре, без осадков, а запад - с дождями и более низкими значениями температуры", - отметила синоптик.

По ее словам, такая ситуация продержится по крайней мере до выходных, а в дальнейшем могут произойти определенные изменения.

Какой будет погода в Киеве

Птуха также рассказала, что в Киевской области 8 и 9 июля будет +32°...+34°. В то же время 10-11 числа температура уже будет несколько ниже, ведь днем 10-го июля и ночью 11-го местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Поэтому днем в те дни будет +23°...+28°.

Погода в Украине - какой будет неделя

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что на этой неделе в Украине ожидается очень жаркая погода. В то же время во многих областях - неустойчивая, с периодическими осадками.

Кибальчич пояснил, что аномальную жару к нам принесет воздух с Балканского полуострова, а также из районов Предкавказья. На фоне жары также будет развиваться конвективная деятельность, которая повлечет грозовые дожди, местами с градом и шквалистым ветром.

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