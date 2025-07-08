Продать доллар можно в среднем по курсу 41,50 грн, а евро - 48,88 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 8 июля, вырос на 8 копеек и составляет 42,07 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня, в свою очередь, снизился на 7 копеек и составляет 49,53 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,88 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,45 грн/евро, а курс продажи - 49,27 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 8 июля, составляет 108 322 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 4 525 570 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 8 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,80 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте Нацбанка, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,03 грн, то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

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