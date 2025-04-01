При обследовании территории Чернобыльского заповедника экологи заметили американскую норку (визона речного), которая является инвазивным видом для природы Украины. Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Там отметили, что она распространилась с меховых ферм и уже успела приспособиться к нашим водоемам.
"Этот хищник - отличный пловец и охотник. Живет возле рек, озер и болот, питается рыбой, земноводными, грызунами и ракообразными. К сожалению, из-за своей агрессивности и всеядности американская норка вытесняет местные виды, в частности редкую европейскую норку", - рассказали специалисты.
Животное делает логово под камнями или корнями деревьев или приспосабливает норы бобра или ондатры. При этом эти норы могут быть до 3 метров в длину и 1 метра вглубь от поверхности и, как правило, имеют несколько входов чуть выше уровня воды.
"В природе врагами американской норки становятся лисы, рыси, медведи, хищные птицы и речные выдры. В целях самозащиты речной визон может выбрасывать на агрессора секрет анальных желез. Он имеет мерзкий мускусный запах и вызывает тошноту у многих хищников", - добавили там.
Новости экологии
В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зафиксировали появление редких птиц - сапожников, которые очень пострадали из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Сапожник синеногий, шилодзьобка (Recurvirostra avosetta) - прибрежная птица отряда сивкообразных. Включена в Красную книгу Украины (статус - редкая), в Боннскую и Бернскую конвенции. Это один из 4 видов рода, единственный монотипичный вид в фауне Украины.