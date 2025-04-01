Олег Давыгора

Животное делает логово под камнями или корнями деревьев либо приспосабливает норы бобра или ондатры.

При обследовании территории Чернобыльского заповедника экологи заметили американскую норку (визона речного), которая является инвазивным видом для природы Украины. Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Там отметили, что она распространилась с меховых ферм и уже успела приспособиться к нашим водоемам.

"Этот хищник - отличный пловец и охотник. Живет возле рек, озер и болот, питается рыбой, земноводными, грызунами и ракообразными. К сожалению, из-за своей агрессивности и всеядности американская норка вытесняет местные виды, в частности редкую европейскую норку", - рассказали специалисты.

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Животное делает логово под камнями или корнями деревьев или приспосабливает норы бобра или ондатры. При этом эти норы могут быть до 3 метров в длину и 1 метра вглубь от поверхности и, как правило, имеют несколько входов чуть выше уровня воды.

"В природе врагами американской норки становятся лисы, рыси, медведи, хищные птицы и речные выдры. В целях самозащиты речной визон может выбрасывать на агрессора секрет анальных желез. Он имеет мерзкий мускусный запах и вызывает тошноту у многих хищников", - добавили там.

Новости экологии

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зафиксировали появление редких птиц - сапожников, которые очень пострадали из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сапожник синеногий, шилодзьобка (Recurvirostra avosetta) - прибрежная птица отряда сивкообразных. Включена в Красную книгу Украины (статус - редкая), в Боннскую и Бернскую конвенции. Это один из 4 видов рода, единственный монотипичный вид в фауне Украины.

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