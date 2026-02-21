На побережье Черного моря появились незваные гости: почему экологи бьют тревогу (фото)

Специалисты отметили, что в Черное море они попали с балластными водами судов или мигрировали через Средиземное и Мраморное моря.

На побережье Черного моря значительно возросло количество голубых крабов, которые являются инвазивным видом.

Как рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев, этих "пришельцев" находит в заповеднике уже четвертую неделю подряд.

По его словам, на сегодняшний день работники нацпарка зафиксировали 10 особей и останки еще двух - всего 12 крабов. Впрочем, специалисты предполагают, что реальное количество может быть больше. Часть крабов съедают хищники, а некоторые находки исследователи не успевают оперативно внести в статистику.

Видео дня

Голубой краб является видом-вселенцем, отмечают ученые. Его естественный ареал - атлантическое побережье от Канады до Аргентины. Считается, что в Черное море он попал с балластными водами судов или мигрировал через Средиземное и Мраморное моря, где этот вид уже прижился.

Наиболее комфортные условия для него - лиманы и мелководные прибрежные участки с невысокой соленостью, которые как раз характерны для северо-западной части Черного моря.

Почему это вызывает беспокойство

Несмотря на эффектный вид - ярко-голубые клешни делают его довольно привлекательным, а во многих странах он считается деликатесом - для экосистемы Черного моря этот краб представляет потенциальную угрозу.

Специалисты отмечают несколько рисков:

конкуренция с местными видами, поскольку голубой краб значительно больше и агрессивнее аборигенных черноморских крабов – травяного, каменного или плавунца, поэтому может их вытеснять;

всеядность: он питается моллюсками, мелкой рыбой, водорослями, а это может нарушить баланс местной флоры и фауны;

высокая подвижность: последняя пара его ножек сплющена и напоминает весла, благодаря чему краб является прекрасным пловцом и может быстро передвигаться.

выносливость: вид хорошо переносит низкое содержание кислорода в воде и значительные колебания солености, что делает Черное море благоприятной средой для его дальнейшего распространения.

Ученые продолжают мониторинг ситуации, ведь появление инвазивного вида может иметь долгосрочные последствия для биоразнообразия региона.

Другие новости экологии

Как писал УНИАН, в Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", заметили птиц, которые гнездятся в норах хищных животных – это утки-гагары. Эти птицы прилетают в Украину в декабре большими стаями.

В конце зимы стаи гагарок потихоньку исчезнут, они разлетятся по прибрежным водоемам Причерноморья в поисках места для гнездования.

Вас также могут заинтересовать новости: