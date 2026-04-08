Певец-воин Аксельрод вернулся к службе после травмы и впервые рассказал об этом

С начала полномасштабного вторжения артист пошел служить добровольцем.

Украинский певец Дэвид Аксельрод заявил, что после травмы и реабилитации вернулся к службе и пополнил ряды Национальной гвардии (НГУ).

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России артист пошел добровольцем служить в ТрО, но во время одного из выездов получил травму и перенес несколько операций.

"Пошел добровольцем – это было абсолютно сознательное решение. Конечно, этот путь не был простым. На одном из выездов получил травму – дальше операция, потом еще одна. Именно в тот период завершился контракт с ТрО, и встал вопрос: что дальше. Я фактически на год выпал из активной службы – операции, реабилитация, постепенное возвращение в форму. Но когда восстановился – вернулся снова к службе – уже в Нацгвардию", - рассказал Аксельрод в интервью Oboz.ua

Видео дня

По словам певца, сейчас ему совсем не до публичной активности:

"Приоритеты изменились: речь не о карьере и не о медийном присутствии, а о гораздо более базовых вещах – чтобы мы выстояли и победили".

Напомним, как писал УНИАН Дэвид Аксельрод во время службы получил тяжелую травму колена в результате неудачного приземления, что привело к операциям и длительной реабилитации, из-за которой артист надолго исчез из публичного пространства.

