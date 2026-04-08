'Я ни на кого не обижаюсь': Козловский заявил об изменениях в личной жизни

Напомним, летом 2024 года певца уволили в запас из рядов ВСУ.

Известный украинский певец Виталий Козловский, который отказывается говорить о причинах своего увольнения из рядов Вооруженных сил Украины, рассказал о грустных изменениях в личной жизни.

"У меня сейчас друзей не так уж много стало, - признался он в интервью Blik.ua. - К тому же у всех есть свои семьи. Мы если слышимся и видимся, то это очень редко".

По словам артиста, с другой стороны, его боятся тревожить лишний раз.

"Но я им говорю: "Это ваши отмазки. Вы просто там своими заняты и не хотите звонить. Я пока раз в полгода вас не наберу, мы с вами не пообщаемся". Так что, вот такие обстоятельства. Я ни на кого не обижаюсь. Все взрослые, все наблюдают, радуются", - добавил исполнитель.

Напомним, как писал УНИАН, Виталий Козловский заявил, что сейчас ему никто не готовит. По его словам, он в основном пользуется доставкой:

"Я не люблю быть назойливым: мол, так приготовь, так прожарь или так свари. Мне это не нужно, потому что заказываю доставку готового рациона. Он у меня сбалансированный. Единственное, что могу, например, когда мне хочется приготовить себе какой-нибудь читмил, - это пожарить сырники".

Вас также могут заинтересовать новости: