Греция выбросила миллионы на ветер, 'вмазав' из Patriot по иранскому дрону, – СМИ

Пока Украина призывает мир к экономному использованию дефицитных ракет, Афины устроили "аукцион невиданной щедрости" на Ближнем Востоке.

Греческие военные сообщили об успешном уничтожении иранского дрона с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает Kathimerini со ссылкой на неофициальный брифинг генерального штаба страны.

Как пишут в издании Defense Express, инцидент произошел на фоне длительных предупреждений со стороны Украины. Киев неоднократно сигнализировал партнерам, что использование дефицитных ракет стоимостью в миллионы долларов для уничтожения дешевых дронов является экономически нецелесообразным.

Однако как отмечает автор, в Греции "похоже, так и не поняли эту математику".

Согласно имеющимся данным, событие произошло утром в понедельник. Греческая батарея Patriot развернута на побережье Красного моря в Саудовской Аравии в рамках миссии ELDYSA для защиты нефтеперерабатывающего завода. Для перехвата цели, вероятно, была использована ракета PAC-2 GEM-T. Ситуация выглядит особенно резонансной, учитывая цифры.

"Стоимость PAC-2 GEM-T колеблется на уровне 4-6 миллионов долларов. Напомним, что стоимость иранского Shahed-136 составляет около 70 тысяч долларов за единицу", – пишет СМИ.

Таким образом, по подсчетам, греческая армия потратила на сбивание одного беспилотника в 57-86 раз больше средств, чем стоит сама цель.

Как отмечается в публикации, именно из-за такой "безумной разницы" мир сейчас остро нуждается в дешевых украинских дронах-перехватчиках, которые могли бы заменить дорогие и дефицитные западные ракеты.

Ранее УНИАН писал, что две страны Европы хотят отказаться отPatriot. Все из-за того, что Вашингтон не может предоставить точные даты поставок.

"В настоящее время мы ведем переговоры с Соединенными Штатами по всем возможным вариантам, включая потенциальное расторжение соглашения", – сказал министр обороны одной из стран.

