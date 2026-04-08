Отмыть застарелый жир бывает очень непросто.

Во время готовки на сковороде или в кастрюле капли жира с мяса или рыбы летят во все стороны. Можно накрыть емкость стеклянной крышкой, но тогда остатки масла будут упираться "потолок" и, если не помыть посуду сразу, засохнут останутся под ободком. Рассказываем, чем отмыть крышки от сковородки и кастрюли, если они в плачевном состоянии.

Как отмыть стеклянные крышки под ободком - лайфхак

Даже если вы ответственная хозяйка, которая не допускает захламления кухни и моет все сразу, то все равно будете вынуждены согласиться - добраться до ободка стеклянной крышки непросто. Помыть всю поверхность моющим средством нетрудно, а вот вычистить труднодоступную кромку - задачка та еще.

Такая проблема знакома многим, поэтому методом проб и ошибок был найден способ, как отмыть стеклянные крышки от жира, чтобы они снова блестели, как новые. В таком непростом деле поможет раствор, приготовленный из порошка горчицы. пищевой соды и обычного моющего для посуды. Каждый компонент будет выполнять свою роль:

горчица - обезжиривать, расщеплять жировые отложения, не повреждая металл и стекло;

сода - усиливать абразивный эффект, не царапая поверхность;

моющее - окончательно растворять остатки жира, придавая крышкам блеск.

Нет ничего сложного в том, как отмыть стеклянные крышки от кастрюль или сковородок этим способом. Вам нужно лишь набрать в глубокий таз горячую воду, развести в ней 2-3 столовых ложки горчицы, столько же соды и пару капель моющего средства. Погрузить в раствор крышки на 30-40 минут, а затем слегка потереть ободки ненужной старой зубной щеткой или мягкой губкой. В конце не забудьте ополоснуть крышку про проточной водой, смывая чистящее с поверхности.

Прежде, чем отмыть крышки от жира таким образом, удостоверьтесь, что у вас в наличии все нужные ингредиенты, а если, к примеру, горчичного порошка не оказалось дома, можно обойтись и без него. Смесь соды, моющего и горячей воды сработает так же эффективно, быстро и безопасно для материалов, из которых сделана крышка, растворит жир. Если хотите усилить эффект, можно добавить в таз несколько капель нашатыря, но помните, что аммиак очень неприятно пахнет, поэтому лучше замачивать крышки в хорошо проветриваемом помещении.

