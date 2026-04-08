Синоптик рассказал, когда погода в Украине улучшится

В ближайшее время в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и сильным ветром.

В Украину пришло похолодание с дождями, мокрым снегом и ветром. Такая погода еще продлится, но в конце недели синоптическая ситуация уже должна несколько улучшиться. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале meteoprog.

Погода 9 апреля

"В четверг, 9 апреля, продолжится период холодной и влажной погоды по всей Украине. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в западных и северных областях преимущественно мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", – прогнозирует синоптик.

Ветер будет 7–12 м/с, а столбики термометров ночью опустятся до –2…+3 °С, днем покажут +2…+7 °С, в Карпатском регионе около 0 °С.

Погода 10 апреля

В пятницу в Украине существенных осадков не предвидится. Лишь в Карпатах, а днем также на севере страны ожидается небольшой снег, мокрый снег, местами с дождем. Ветер утихнет до 5–10 м/с. Ночью еще будет холодно, -3...+2 °С, днем +3...+8 °С, а в южной части потеплеет до +8...+11 °С.

Погода 11 апреля

В субботу местами в Украине, кроме западных областей, снова пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Ветер будет 5–10 м/с. Температура ночью составит -3…+2 °С, днем +4…+9 °С, а в южной части и на Закарпатье воздух прогреется до +9…+12 °С.

Погода 12 апреля

На Пасху в Украине ожидается погода без существенных осадков, только днем в южных и западных областях пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер 5 – 10 м/с. Ночью будет -2…+3 °С, днем +5…+10 °С, а в южной части +9…+12 °С.

Погода в Украине – когда вернется весеннее тепло

О том, что на Пасху погода в Украине стабилизируется, говорит и начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Однако, по ее словам, только на следующей неделе температурный фон снова может стать апрельским с показателями +11°...+17° днем.

"Вернемся в апрель. А пока у нас мартовская погода", – отметила Голеня.

