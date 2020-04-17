Продукты горения из Зоны отчуждения не могли попасть в Киев – директор Укргидрометцентра

Вчерашние неурядицы связаны с пылевой бурей и перемещением продуктов горения из Житомирской области, уверяет Кульбида.

Продукты горения, которые были в Зоне отчуждения, не могли попасть в Киев, заявляет директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

В видеокомментарии, обнародованном ГСЧС Украины, он сказал, что в течение вчерашнего дня в Украине отмечалось повышение скорости ветра до 17-22 м/с. Максимальная скорость ветра зафиксирована на территории Житомирской и Киевской областей, в частности на севере Киевской области, в Зоне отчуждения.

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«Направление ветра - северо-западный, а значит те продукты горения, которые были в Зоне отчуждения, не могли попасть в Киев, а вчерашние проблемы связаны с пылевой бурей и перемещением продуктов горения (ощущаемые также и сегодня утром) из Житомирской области», - сказал Кульбида.

Относительно дальнейшего развития ситуации он заметил, что в ближайшие 10 дней осадков в Украине не ожидается, за исключением крайнего запада. При этом в районах, где наблюдается горение травы, торфа и леса, усиление скорости ветра до значительных величин также не ожидается (максимальная скорость ветра составит 7-12 м/с).

По словам Кульбиды, радиационный мониторинг осуществляется в постоянном режиме как в Зоне отчуждения на 15 пунктах наблюдения, так и Укргидрометцентром - Центральной геофизической обсерваторией, кроме измерения гамма-фона, еще также путем радио-спектрометрии определяется возможность попадания радиоактивных элементов в атмосферу и выпадения на поверхность земли.

«Среди этих элементов отмечено микроскопическое увеличение концентрации цезия-137, а уровень гамма-фона, как в Зоне отчуждения, так и за ее пределами практически не изменился», - заверил он.

Кульбида посоветовал ограничить пребывание на улице, поскольку процессы, которые наблюдаются в последние дни, вызывают определенный дискомфорт у людей.

«Поэтому рекомендуется ограничить пребывание на улице. Особенно это касается утреннего часа. Во второй половине дня, в результате прогревания подстилающей поверхности, повышается температура воздуха и начинается перемешивание воздушных масс, которое уменьшает концентрацию вредных веществ в воздухе», - заявил директор Укргидрометцентра.