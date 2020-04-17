На улицу лучше не выходить: в Киеве держится "красный уровень" загрязнения воздуха

По состоянию на утро пятницы Киев занимает первое место в рейтинге городов мира по загрязнению воздуха.

По состоянию на утро пятницы, 17 апреля, индекс качества воздуха в Киеве составляет 163 пункта, при норме до 50.

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Об этом сообщает портал iqair.com, который отслеживает уровень качества воздуха в крупнейших городах мира.

По состоянию на 8:54 Киев занимает первое место в рейтинге городов мира по загрязнению воздуха. На втором месте китайский город Ханчжоу, а на третьем - Чунцин. Стоит отметить, что по состоянию на 8:20 Киев был на втором месте. Напомним, вчера индекс загрязнения Киева был 380, и столица Украины на один день стала самым грязным городом в мире.

Киевлянам рекомендуют не выходить на улицу и закрыть окна.

По словам киевлян, ночью они плохо спали, потому что запах дыма попадал в квартиры.

Как сообщал УНИАН, вечером 16 апреля Киев возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом, составленный компанией IQAir. До этого в КГГА призвали жителей столицы не выходить из дома и закрыть окна из-за обнаружения в воздухе продуктов горения. Их причиной стали пожары в Чернобыльской зоне и окружающих регионах, а также северо-западный ветер.