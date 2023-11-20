В отчете Oxfam, основанном на исследованиях Стокгольмского института окружающей среды, оценены выбросы от потребления среди групп с различными доходами.

Согласно новому отчету Oxfam, 1% самых богатых людей выбрасывает в атмосферу столько же углекислого газа, сколько две трети беднейшего населения планеты.

Как пишет Independent, в отчете Oxfam, основанном на исследованиях Стокгольмского института окружающей среды (SEI), были оценены выбросы от потребления среди групп населения с различными доходами.

В 2019 году выбросы углекислого газа 1% самых богатых людей выросли до 16% от общего объема выбросов в мире, что сравнялось с объемом выбросов, производимых пятью миллиардами беднейших людей.

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Результаты исследования подчеркивают разницу между углеродным следом сверхбогатых людей, чей образ жизни и инвестиции в ископаемое топливо являются углеродоемкими, и остальным миром.

Кьяра Лигуори, старший советник Oxfam по политике климатической справедливости, сказала, что сверхбогатые "грабят планету", в то время как бедные "расплачиваются" за это.

"Огромные масштабы климатического неравенства, выявленные в докладе, подчеркивают, что эти два кризиса неразрывно связаны друг с другом, подпитывая друг друга, а также острую необходимость обеспечить, чтобы растущие издержки, связанные с изменением климата, ложились на тех, кто наиболее ответственен и способен платить", - сказала она.

"Разрыв между сверхбогатыми и всеми остальными огромен. Кому-то из нижних 99% потребуется около 1500 лет, чтобы произвести столько же углерода, сколько богатейшие миллиардеры производят за год. Это в корне несправедливо", - добавила Лигуори.

Другие новости о неравенстве

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Oxfam подсчитали, что 1 процент самых богатых людей в мире завладел почти двумя третями всех новых богатств, созданных с 2020 года, общая сумма которых составляет 42 триллиона долларов. Это почти вдвое больше, чем 99% беднейшего населения мира.

А за последнее десятилетие 1 процент самых богатых завладел примерно половиной всех новых богатств.

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