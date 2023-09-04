Авраменко утверждает, что слово "знаходитися" просто таки роскошествует на вершине хит-парада языковых невзгод.

Известный в Украине языковед Александр Авраменко рассказал, в каких случаях правильно употреблять слова "знаходитися", "перебувати" и "розташовуватися".

"Слово "знаходитися" просто таки роскошествует на вершине хит-парада языковых невзгод. Слово "знаходитися" означает - бывать обнаруженным в результате розысков, то есть отыскиваться. Например: нашлась утерянная вещь или нашелся документ. В предложении ""я знаходжуся в Чернігові" слово употреблено ошибочно, потому что в нем не говорится о поисках чего-то утерянного. Надо сказать "я перебуваю в Чернігові" или просто пропустить это слово", - отметил языковед.

Он отметил, что правильно говорить "большая стрелка часов расположена в правой части циферблата", а не "находится".

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"Книга была в сумке, а не "находилась". Парикмахерская расположена у реки, а не "находится". Остальные значения российского слова "находится" надо передавать такими соответствиями: "бути", "міститися", "перебувати" або "розташовуватися", - пояснил Авраменко.

Языковые советы от Авраменко

Известный языковед и главный учитель Украины Александр Авраменко рассказал, что в разговоре людям сложно перевести русское выражение на украинский так, чтобы не изменилось его содержание. Одно из таких выражений - "дорога ложка к обеду".

Он также утверждает, что в украинском языке не стоит употреблять слово "холостяк", поскольку в нашем государстве холостых парней называли "парубками".

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