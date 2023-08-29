Обычно так упрекают того, кто сделал что-то не вовремя, позже, чем договаривались.

Известный языковед и главный учитель Украины Александр Авраменко рассказал, что в разговоре людям сложно перевести русское выражение на украинский так, чтобы не изменилось его содержание. Одно из таких выражений - "дорога ложка к обеду".

Авраменко рассказал, как остроумно заменить его украинским аналогом.

"Часто у меня спрашивают, какой аналог русской поговорке "дорога ложка к обеду". Обычно так упрекают того, кто сделал что-то не вовремя, позже, чем договаривались", - отметил языковед.

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По его словам, в украинском языке есть несколько соответствий: "до обеда ложка, а после - не надо" или "неучас даешь хлеба густо, когда зубов пусто".

"Но, по моему мнению, наиболее яркая и красноречивая такая поговорка: "дорогое яйцо к Пасхе" или же "дорогая крашенка к Пасхе", - пояснил Авраменко.

Языковые советы от Авраменко

Самый известный учитель Украины Александр Авраменко рассказал, как правильно назвать "горящую путевку", и что не так с такой распространенной формулировкой. Языковед объяснил, что слово "горящая" – это суржик.

Также он рассказал, какие правильные заменители в нашем языке русских словосочетаний "лесничная площадка" и " замочная скважина".

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