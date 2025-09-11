Многие знают, что маски необходимы для подачи кислорода, но это еще не все.

Если вы когда-либо летали на самолете, то знаете, что в случае чрезвычайной ситуации маски могут опуститься, чтобы подать кислород. В авиалайнерах кислородные маски, к примеру, рассчитаны примерно на 15 минут и обычно выпадают, когда самолет теряет давление в салоне. Однако пилоты не летают с ними на лице постоянно.

Совсем другое дело — истребители: летчики всегда используют маски. Их кислородные маски подают O₂, но выполняют и другие важные функции, пишет SlashGear.

Почему пилоты истребителей в масках

Казалось бы, кабины истребителей — прочнейшие конструкции, которые повреждаются лишь при катапультировании. Но причина в другом: при полетах на истребителях пилоты испытывают огромные перегрузки. Маска подает кислород, чтобы предотвратить гипоксию — состояние, при котором мозг не получает достаточно кислорода. Благодаря этому пилот остается в сознании, независимо от силы перегрузок.

Кроме масок, безопасность обеспечивают специальные противоперегрузочные костюмы. В них встроены надувные камеры, которые сжимают ноги и живот во время маневров на высоких скоростях, заставляя кровь возвращаться к мозгу. Потеря сознания в таких условиях крайне опасна, поэтому костюм поддерживает кровообращение, а маска играет в этом схожую роль.

Маска истребителя делает больше, чем просто подает кислород

Хотя главная задача маски — защита от гипоксии, она выполняет и дополнительные функции. Поддержание давления в кабине на разных высотах — непростая задача даже с динамическими системами герметизации. Маска компенсирует это, обеспечивая постоянный поток кислорода. Кроме того, если пилоту придется катапультироваться, у него уже будет маска на лице — не нужно тратить время на ее надевание.

Маска — это защитное устройство, которое сохраняет жизнь пилоту как во время полета, так и в экстренных ситуациях. Она плотно прилегает к лицу и герметично закрывает дыхательные пути, предотвращая утечки. В нее встроены средства связи, позволяющие говорить в радиоэфире, не снимая маску. Некоторые модели оснащены специальным языковым переключателем для включения лампы, чтобы пилот мог что-то записать или читать карту ночью, не включая подсветку кабины.

