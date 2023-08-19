Вероятнее всего, первый вариант, который приходит вам в голову – неправильный.

Самый известный учитель Украины Александр Авраменко рассказал, как правильно перевести на украинский фразу "квартира со всеми удобствами".

В экспресс-уроке от языковеда опрошенные люди уверенно отвечали, что на украинском это должно звучать "квартира зі всіма зручностями". Однако Авраменко ошарашил ответом: этот вариант - неправильный, это калька с русского варианта.

"А как же на украинском сказать? Запомните: "квартира з усіма вигОдами". Есть в нашем языке слово "вИгода" - то, что дает хорошие последствия, прибыль. А есть и слово "вигОда", означающее благоприятные условия, удобство в чем-то. Итак, пусть будет в вашем быту больше вигОд", - подчеркнул языковед.

Другие языковые советы от Авраменко

Ранее языковед рассказал, как правильно перевести с русского фразу "сделать следующим образом". По его словам, варианты "слідуючим чином", и "наступним чином" - неправильные, и есть единственно верный вариант - "таким чином".

Также Авраменко ответил, есть ли в украинском языке слово "спасибі", а также рассказал, как правильно желать удачи.

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