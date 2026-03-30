Лук – культура прохладного сезона, которая хорошо переносит умеренные заморозки.

Лук – это культура холодного сезона, которую можно сажать под зиму. Лук – двулетнее растение, которое в первый год роста образует листья, а на второй год – цветы и семена. Но обычно лук выращивают как однолетнюю культуру, а луковицы собирают до того, как они зацветут и дадут семена. О лучших условиях для выращивания лука рассказал сайт Southern Living.

Какие условия нужны луку

Для получения максимального урожая луку требуется полное солнце, не менее 6 часов в день.

Ему нужна постоянно влажная, хорошо дренированная почва с pH от 6,0 до 7,0. Лучше всего подходят суглинистые почвы с высоким содержанием органического вещества, хотя лук переносит песчаные и глинистые почвы. Песчаные почвы требуют большего количества удобрений и полива для поддержания равномерной влажности. Глинистые почвы обычно дают более острый лук. Обе почвы можно удобрить хорошо перепревшим органическим веществом для улучшения структуры почвы.

Луковые растения имеют поверхностную корневую систему и нуждаются в равномерном увлажнении для роста и развития. Растениям требуется один дюйм осадков или полива в неделю, в идеале с помощью капельного орошения или борозды. Молодые, укореняющиеся растения и те, что посажены на песчаных почвах, нуждаются в поливе чаще, чем один раз в неделю. Прекратите полив, когда верхушки растений начнут опадать, что является сигналом о том, что луковицы готовы к сбору урожая.

Лук – культура прохладного сезона, которая хорошо переносит умеренные заморозки, но когда наступит похолодание, грядки следует укрыть, если температура опустится до -1 °C или ниже.

Как подкормить лук

Это растение, которое требует много азота. Перед посадкой внесите сбалансированное удобрение в почву вдоль запланированной линии посадки. Через две-три недели после посадки сделайте подкормку азотным удобрением вдоль ряда лука, примерно на расстоянии 15 сантиметров от растений. Используйте удобрение с сульфатом аммония в щелочных почвах или нитратом кальция в кислых почвах, применяя из расчета 1 стакан на 6 метров ряда. Повторяйте это внесение каждые 2-3 недели, пока не начнут формироваться луковицы, обязательно поливая лук после каждого внесения.

Лук можно выращивать из семян, рассады или маленьких, незрелых луковиц, которые называются "севками". Время посадки зависит от типа рассады, которую вы используете. В северных садах лук начинают выращивать весной для сбора урожая в конце лета или осенью. Южные садоводы могут начинать выращивать лук осенью или в конце зимы для сбора урожая в начале лета.

Выращивание лука

Самый экономичный метод выращивания лука – из семян. Семена также обеспечивают наибольшую доступность с точки зрения выбора сортов. Однако выращивание лука из семян также является самым сложным из-за неравномерного прорастания. Вы можете выращивать из семян и обеспечить равномерный урожай, начав посев семян в помещении за 10–12 недель до предполагаемой даты пересадки. Чтобы посеять семена непосредственно в саду, сейте семена ранней весной, как только почву можно будет обработать в северных садах. В южных садах семена сейте непосредственно осенью или в конце зимы.

Лук также можно выращивать из незрелых луковиц, выращенных из семян предыдущего сезона. Выращивание очень простое, но растения могут быть подвержены стрелкованию.

Подготовьте грядку, добавив удобрения. При необходимости удобряйте почву хорошо перепревшим органическим веществом. Посадка рядами с насыпью помогает улучшить дренаж в тяжелых почвах.

Сажайте луковицы на глубину 2,5–3,8 см рядами, расположенными на расстоянии 30–46 см друг от друга.

Тщательно полейте. Продолжайте полив и прополачивайте регулярно, но осторожно, когда появятся весенние сорняки.

Когда луковицы лука приближаются к сроку сбора урожая, верхушки растений начинают опадать. Собирать лук нужно, когда от половины до трех четвертей верхушек опадут. Используйте вилы, чтобы подкопать лук и поднять его из почвы. Собранный лук нужно просушить перед хранением. Поместите его в теплое, хорошо проветриваемое место на две-четыре недели или до тех пор, пока наружные слои луковицы не высохнут. Шейка луковицы также уплотнится. После просушки можно обрезать верхушки. Храните лук в прохладном, сухом месте. Не допускайте замерзания луковиц.

Распространенные вредители и болезни растений

Хотя лук легко выращивать, иногда его могут поражать вредители. Соблюдение надлежащих методов выращивания может помочь предотвратить болезни растений. Сажайте лук каждый год в разных частях сада, эта практика называется севооборотом. Также полезно посадить его в хорошо дренированной почве или на высоких грядках.

Трипсы и луковые личинки – два самых распространенных насекомых-вредителя. Трипсы питаются листьями, из-за чего поврежденные листья приобретают серебристый цвет с видимыми пятнышками. Трипсы зимуют в заросших сорняками местах и на луковицах, которые не удаляются с грядки. Хорошая санитария – содержание участка посадки без мусора – может помочь в борьбе с этим вредителем.

Личинки питаются корнями и луковицами, что может привести к гниению луковиц во время хранения. Борьба с личинками будет эффективна благодаря севообороту, а также надлежащей санитарии. Луковых личинок привлекает неразложившееся органическое вещество, такое как навоз и гниющие листья. Не обогащайте почву свежим навозом, используйте только хорошо компостированное органическое вещество.

Распространенные проблемы

Самой распространенной проблемой при выращивании лука является стрелкование, или преждевременное цветение. Когда лук цветет, энергия, которая использовалась для образования луковицы, направляется на размножение, и луковица перестает формироваться. Если это происходит, собирайте лук и используйте его в качестве зеленого лука или зелени.

Лук пускает стрелки по разным причинам, в основном из-за колебаний температуры. Период хорошей вегетационной погоды, а затем длительное похолодание, может обманчиво побудить растения к цветению. Точно так же прохладная весна, а затем сильная жара, может спровоцировать стрелкование. Стрелкование можно ограничить, посадив растения в подходящее для вашего региона время.

Лук – это полезная культура для выращивания. Он занимает мало места и подходит практически везде в саду. Вы даже можете посадить его на клумбах.

Как бархатцы защищают урожай

Напомним, что бархатцы отпугивают вредителей и привлекают опылителей. Благодаря своим многочисленным полезным свойствам они являются идеальными компаньонами для множества других растений. В частности, бархатцы отпугивают трипсов от лука.

Вас также могут заинтересовать новости: