Психолог объяснил, почему важно вовремя распознать признаки выгорания.

С выгоранием рано или поздно сталкивается каждый. Это такое состояние, когда человек чувствует большую усталость, даже ничего не делая. Выгорание - это не то же самое, что истощение, подчеркивает американский психолог Марк Треверс. Истощение наступает, когда вы достигаете своего предела и больше не можете двигаться, выгорание же происходит, когда вы переступаете эту черту и продолжаете двигаться вперед - в течение дней, недель, месяцев или даже лет, пишет Forbes.

При выгорании исчезает привычное чувство удовлетворенности выполненной задачей, остается лишь противоречивое желание достигать большего и в то же время ничего не делать.

Психолог назвал три типа выгорания и объяснил, как их различить.

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1. Выгорание из-за перегрузки

Выгорание из-за перегрузки возникает, когда вы берете на себя слишком много - слишком много задач, обязательств или ожиданий, которые истощают вас эмоционально и физически. Такое выгорание часто является следствием чрезмерной нагрузки и постоянного стремления соответствовать высоким стандартам.

Оно часто проявляется в работе, когда обязанности поглощают вас полностью, а граница между преданностью делу и истощением начинает размываться. Исследование 2013 года показало, что чрезмерная вовлеченность в работу может вызвать эмоциональное истощение. Хотя работодатели могут воспринимать это как преданность делу, на самом деле это вредит благополучию работников, особенно если они не удовлетворены своей работой.

Выгорание из-за перегрузки проявляется раздражительностью и трудностями с концентрацией. Это может негативно сказаться как на профессиональной, так и на личной жизни. Если не обращать внимания на проявления, выгорание может снизить продуктивность, ухудшить отношения и серьезно повлиять на общее состояние здоровья.

2. Выгорание из-за истощения

Такой тип чаще всего бывает у родителей. Еще недавно они с радостью читали детям сказки на ночь, играли с ними в веселые игры, а теперь даже в спокойные дни чувствуют истощение. Это проявляется в том, что обязанности они выполняют механически: готовят обеды, помогают с домашними заданиями, управляют бытом, но внутри чувствуют себя эмоционально истощенными и отстраненными.

Выгорание у родителей возникает, когда их требования к воспитанию превышают возможности. Например, мать, воспитывающая ребенка с трудностями в учебе, может находить способы восстановления, если имеет сильную систему поддержки и личные ресурсы. Но если стресс преобладает над поддержкой, выгорание становится неизбежным.

Оно будет проявляться в том, что радость от жизни и работы будет постепенно угасать, уступая место эмоциональной опустошенности и отчужденности к окружающему миру. Со временем это может привести к постоянной усталости, потере мотивации и даже физическим симптомам, таким как головная боль или нарушение сна.

3. Выгорание из-за несоответствия ценностей

Такое случается, когда то, что мы делаем, не соответствует тому, кем мы являемся или что для нас важно. При этом возникает ощущение пустоты.

Исследование 2022 года показало, что для представителей поколения Z во Вьетнаме культура компании, этика и социальная ответственность важнее зарплаты и льгот. Этот поиск смысла и цели мотивирует многих представителей поколения Z, но если их работа не отражает этих ценностей, они могут чувствовать себя "застрявшими" - в роли, которая не резонирует с их убеждениями.

Со временем это несоответствие вызывает раздражение, разочарование и ощущение бесцельности. Чем больше становится этот разрыв - тем сложнее чувствовать удовлетворение и мотивацию, что в конечном итоге приводит к выгоранию.

Выгорание из-за несоответствия ценностей также может подорвать самооценку, негативно повлиять на психическое здоровье. Когда мы постоянно заставляем себя соответствовать ожиданиям, которые противоречат нашим истинным стремлениям, это может казаться пустой тратой сил - будто мы отдаем больше, чем можем себе позволить, и не получаем ничего взамен.

Если вы чувствуете, что находитесь в ситуации, которая не соответствует вашим ценностям, важно действовать. Это может означать поиск новых возможностей или внесение изменений, чтобы вернуть баланс. Прислушайтесь к себе и делайте то, что чувствуется правильным для вас.

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