Если вы начинаете замечать эти признаки в своих отношениях, то пора все хорошо обдумать, хотите ли вы жить так дальше, отметил психолог.

Обычно люди считают, что нездоровые отношения - это только постоянные ссоры, манипуляции или насилие. Однако среди таких признаков и есть контроль над партнером, который сначала кажется незаметным, ведь имеет вид заботы, любви или даже защиты. Речь идет о "принудительном контроле", который направлен на то, чтобы лишить человека независимости, уверенности в себе и ощущения реальности. Об этом рассказал американский психолог Марк Треверс для Forbes.

По его словам, принудительный контроль может проявляться по-разному в каждых отношениях, поэтому его трудно определить. Действия обидчика могут начинаться от слежки за партнером до настаивания на том, чтобы он носил конкретную одежду.

Поэтому психолог назвал 3 признака, которые помогут определить, есть ли в ваших отношениях "принудительный контроль".

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Изоляция вас от других людей

Партнеры с принудительным контролем изолируют своих близких, чтобы сделать их более зависимыми, подчеркивая, что их точка зрения - единственная, которую вы слышите.

"Сначала может показаться, что ваш партнер просто хочет проводить с вами больше времени. Он говорит, что скучает по вам, когда вы гуляете с друзьями, или настаивает на том, что определенные члены семьи не заботятся о ваших интересах. Но со временем вы начинаете замечать закономерность - каждое социальное событие становится источником конфликта, каждые внешние отношения ставятся под сомнение, и вы чувствуете вину за то, что хотите провести время наедине", - объяснил Треверс.

Кроме того, по словам эксперта, вас могут обвинять в том, что вы хотите увидеть близких, создавать драматические ситуации, из-за которых общение выглядит изнурительно или даже могут прямо запрещать поддерживать те или иные отношения.

"Цель - подорвать вашу внешнюю поддержку, чтобы вы начали полагаться исключительно на них в вопросе одобрения, которое они могут так же легко забрать. Если вы заметили, что перестали общаться с друзьями, избегаете семьи или испытываете беспокойство по поводу того, как отреагирует ваш партнер, когда вы проводите время с другими людьми, это может быть признаком принудительного контроля", - предупредил Треверс.

Ограничение вашей свободы передвижения

Если вы всегда спрашиваете "разрешения" вашего партнера, чтобы куда-то пойти, то это уже свидетельствует о "красном флажке". Или же если вы избегаете определенных мест только для того, чтобы вашему партнеру было комфортно, то стоит подумать над вашими отношениями, отметил психолог.

"Контролирующие партнеры также могут отказывать вам в выходе на работу, требовать постоянный доступ к паролям и вашему телефону или ограничивать ваш доступ к общему транспорту. Если ваши передвижения отслеживаются или контролируются, это серьезный тревожный знак. Расскажите об этом человеку, которому вы доверяете, и, если нужно, начните обдумывать план безопасного ухода", - посоветовал Треверс.

Контроль над вашим здоровьем и телом

Здоровые отношения строятся на взаимном уважении, в том числе и на уважении к вашей автономии над собственным телом. Однако в отношениях с принудительным контролем партнер может пытаться диктовать вам правила относительно вашего здоровья, а именно решать, что вы едите, что одеваете, сколько тренируетесь, принимаете ли лекарства, или же они могут контролировать рождаемость и беременность, объяснил эксперт.

"Сначала их комментарии могут показаться заботой: "Я просто хочу, чтобы ты была/был здоровой/здоровым" или "Ты бы выглядела/выглядел намного лучше, если бы немного похудела/похудела". Но со временем эти "предложения" превращаются в правила. На вас могут давить, чтобы вы изменили свое тело, отказывать в доступе к необходимой медицинской помощи или стыдить за то, что вы делаете выбор, который касается вашего собственного благополучия", - подчеркнул психолог.

В частности тревожный отчет BBC за 2022 год показал, что в более чем половине случаев домашнего насилия, которые закончились убийством, насилие начиналось с принудительного контроля

"Эта ужасная статистика является мощным напоминанием о том, что никто - даже ваш партнер - не имеет права контролировать ваше тело или вашу автономию", - добавил Треверс.

По словам эксперта, это не все признаки принудительного контроля, однако главное - помнить, если вам кажется, что что-то в ваших отношениях не так, то, скорее всего, так оно и есть.

"Распознать принудительный контроль может быть сложно, особенно когда он замаскирован под любовь или заботу. Но доверяйте своим инстинктам - если вы чувствуете, что теряете свою независимость, постоянно сомневаетесь в себе или делаете выбор из страха, а не по собственной воле, что-то не так. Хорошая новость заключается в том, что осознание - это первый шаг к восстановлению вашей автономии. Никто не заслуживает того, чтобы чувствовать себя в ловушке собственных отношений. Если любой из этих признаков резонирует с вами, знайте, что поддержка всегда доступна. Для начала обратитесь к надёжному другу, члену семьи или специалисту по психическому здоровью, который поможет вам прояснить ситуацию и рассмотреть возможные варианты", - подытожил психолог.

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