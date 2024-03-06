Преподаватель дала советы, что делать.

Клинический психолог и преподаватель Гарвардской медицинской школы Натали Кристин Даттило назвала ошибку № 1, которая может привести к выгоранию очень успешных людей, пишет cnbc.com.

И ошибка эта - токсичная продуктивность.

Продуктивность становится токсичной, когда вы чувствуете необходимость всегда быть продуктивным и расставлять приоритеты в своем вечном списке дел в ущерб своему благополучию. По словам психолога, хотя это не настоящий диагноз, такое мышление может сказаться на вашем физическом и психическом здоровье, в некоторых случаях приводя к тревоге, депрессии, выгоранию, бессоннице или проблемам с самооценкой.

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Вот пять признаков того, что вы попали в ловушку токсичной продуктивности и что с этим делать:

Вы все время в движении. Люди говорят мне, что им кажется, что времени всегда не хватает, и что они постоянно спешат, чтобы заняться чем-то следующим. Они смогут замедлиться или расслабиться только после того, как все будет сделано. Это ложное чувство срочности может вызвать у вас беспокойство, поскольку часть мозга, ответственная за обнаружение угроз, ощущает срочность и ошибочно интерпретирует сигнал как "опасность", активируя реакцию "бей или беги". Что с этим делать: попробуйте простую технику стимуляции. Повторяйте про себя "замедлиться" как мантру в течение минуты или двух. Затем не торопитесь, занимаясь каким-либо делом, и сосредоточьтесь на дыхании (пять секунд на вдохе, пять секунд на выдохе). Выполнение этого упражнения в течение трех-пяти минут поможет справиться с тревогой и свести к минимуму ощущение срочности.

Вы чувствуете вину или стыд из-за того, что не сделали достаточно. Токсичная продуктивность во многом связана с чувством вины и стыдом, когда вы думаете, что должны были сделать что-то, чего не сделали, или считаете, что все, что вы сделали, было недостаточно хорошо. Что с этим делать: запишите свои мысли в дневник и изучите их на предмет закономерностей, и проявляйте к себе сострадание.

Ваша самооценка определяется тем, насколько вы продуктивны. Уровень производительности колеблется каждый день по независящим от вас причинам. Но если вы с этим не считаетесь и постоянно требуете от себя даже невозможного, то, скорее всего, ваше чувство собственного достоинства чрезмерно зависит от продуктивности. Что с этим делать: следите за своим внутренним диалогом и практикуйтесь разговаривать с самим собой так, как вы бы разговаривали с другом или любимым человеком, используя свое собственное имя.

Вам трудно расслабиться или отдохнуть. Для многих из нас продуктивность сопровождается похвалой и вознаграждением, которые могут высвободить в мозгу химические вещества, способствующие хорошему самочувствию (например, дофамин). Вы становитесь "зависимыми" от суеты. Со временем становится все труднее чувствовать себя хорошо, если вы не доводите себя до крайности. Вы можете чувствовать возбуждение, раздражительность или нервозность, когда сталкиваетесь с незапланированным временем и необходимостью его заполнить, вместо того, чтобы просто наслаждаться этим. Что с этим делать: попробуйте представить время простоя как возможность.

Вы пренебрегаете уходом за собой. Если забота о себе кажется пустой тратой времени, возможно, вы испытываете токсичную продуктивность. Это включает в себя пренебрежение физическими упражнениями, сном и отдыхом, здоровым питанием, отношениями или временем для игр и развлечений. Люди с таким мышлением нередко пропускают приемы пищи или даже откладывают поход в ванную или стакан воды. Что с этим делать: дайте себе безоговорочное разрешение расслабляться каждый божий день.

Напомним, ранее УНИАН писал, как вычислить манипулятора

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