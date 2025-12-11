В пустыне Катара нашли гигантское 'кладбище животных' возрастом 21 млн лет: что это было

Палеонтологи описали новый вид морской коровы и воссоздали картину древней экосистемы Персидского залива.

Пятьдесят лет назад в пустыне Катара ученые нашли гигантское "кладбище животных". Впрочем, только сейчас команда из Смитсоновского института и Музеев Катара завершила комплексное исследование в районе Аль-Масжабия - местности, где сохранились остатки морских коров, акул, доисторических дельфинов, морских черепах и рыб возрастом около 21 миллиона лет, пишет PeerJ.

Локацию впервые зафиксировали в 1970-х годах геологи, которые ошибочно приняли кости за остатки "рептилий". Только в 2000-х годах палеонтологи подтвердили: это массовое окаменелое скопление морских коров. Новое исследование, проведенное после получения разрешений в 2023 году, показало масштаб находки - более 170 отдельных участков с густыми залежами костей.

Новый вид морской коровы

Среди находок ученые идентифицировали новый вид - Salwasiren qatarenis, названный в честь Катара. Он напоминает современных дюгоней, но имел кости задних конечностей, более прямую морду и короткие бивни - черты, которые исчезли у современных морских коров через миллионы лет эволюции.

Рядом нашли окаменелости акул, рыб, дельфинов и черепах, что доказывает: место, где сегодня простирается сухая пустыня, когда-то было мелководным морем с богатой экосистемой.

Возраст экосистемы и ее значение сегодня

По словам исследователей, Аль-Масжабия - одно из самых богатых мест окаменелостей морских млекопитающих в мире, сравнимое с чилийским "Китовым холмом" Серро-Бальена. Скалы вокруг хранят подробную запись изменений морской среды за 21 миллион лет.

Эти данные могут стать ключом к пониманию будущих изменений в Персидском заливе, где сейчас живет крупнейшее в мире стадо дюгоней. Их существование под угрозой из-за повышения температуры, солености, загрязнения и стремительного развития региона.

Экологические роли не меняются

По мнению ученых, новооткрытый вид выполнял почти ту же экологическую функцию, что и современные дюгони - поддерживал здоровье морских лугов и способствовал биоразнообразию.

"Произошла полная замена эволюционных субъектов, но не их экологических ролей", - отмечает Николас Пайнсон из Смитсоновского института.

